Susana Díaz responde a Turull: "Estamos hartos de que se intente denostar a los andaluces"

La expresidenta andaluza responde al secretario general de Junts que acusó a la Junta de Andalucía de promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios de las mascotas, con el dinero de los catalanes.

Carina Verdú
Susana Díaz está indignada con las últimas declaraciones de Jordi Turull, cuando acusó a la Junta de Andalucía de promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios de las mascotas, "con el dinero de los catalanes".

Asegura que a los "andaluces nadie nos paga nada" y que a lo que se dediquen lo deciden ellos mismos, nadie más. Y se muestra muy crítica con el independentismo catalán de quien considera se ha dedicado a "mamandurrias". Dice Díaz que no es casualidad que Andalucía creciera a más velocidad que Cataluña los últimos años. "No es casualidad que Cataluña tenga 70.000 millones de deuda, porque cuando algunos cumplimos con las reglas de gasto, injustas, que no estábamos de acuerdo con Montoro, ellos se dedicaban a las mamandurrias".

"Los independentistas intentan denostar a los andaluces para tapar la mala gestión que han hecho del dinero público"

"Estamos hartos, cansados" dice Susana Díaz, de que se intente denostar a los andaluces y cree que no es casualidad, que los independentistas catalanes lo hacen para tapar la mala gestión que han hecho del dinero público.

Susana Díaz se muestra muy crítica, además, con la actitud de los independentistas respecto al conjunto del país. "No puede ser que quieras participar en un buen club y que tengas lo bueno de pertenecer a ese club...y luego en cambio, "café para todos, no" ¿por qué?, dice Díaz, "porque me tengo que garantizar que a mí me traten mejor que a los andaluces".

