Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en beneficio del autogobierno

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reafirmado las "buenas relaciones" entre su partido y el PNV, y que se reflejan en el Congreso de los Diputados "en todo lo que sea incrementar el autogobierno, el salir del café para todos, en beneficio del autogobierno de Cataluña o Euskadi".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Turull asegura que "siempre nos apoyamos mutuamente y por eso tenemos esta relación de complicidad".

El secretario general de Junts ha acudido a las campas de Foronda en Vitoria-Gazteiz para participar en el Alderdi Eguna, y desde allí ha querido defender las buenas relaciones entre ambos partidos, principalmente por el "respeto" mutuo y "reconocerse en nuestras naciones". "Nuestras relaciones con el PNV desde que se fundó Junts son buenas porque compartimos mucho más de lo que nos separa. Nos reconocemos en nuestras naciones. Nosotros evidentemente reconocemos la nación vasca y, por tanto, todo lo que decidan desde Euskadi los vascos nos parece bien", ha asegurado.

Así las cosas, Turull ha afirmado haberse sentido apoyado por los 'jeltzales' "cada vez que Cataluña decide algo", como en el autogobierno. "En el Congreso de los Diputados, en todo lo que sea incrementar el autogobierno, el salir del café para todos, en beneficio del autogobierno de Cataluña o Euskadi, siempre nos apoyamos mutuamente y por eso tenemos esta relación de complicidad", ha admitido.

El secretario general de Junts también ha detallado que ese respeto es mutuo "en los ritmos, en lo que quiera decidir cada una de las naciones", y ha reiterado sentirse respetado en sus decisiones y, recíprocamente, "nosotros por el hecho de que lo proponen ellos desde aquí, también les damos apoyo".

Preguntado por si le han pedido que apoye a Sánchez, ha reiterado que ese "absoluto respeto" se traslada en que "cada uno tiene sus propias dinámicas, sus necesidades y realidades" y, por lo tanto, "no le pedimos y no le pediremos nunca al PNV lo que tiene que hacer en cuanto a la gobernabilidad del Estado, ni ellos nos han pedido nada en este sentido". "El respeto se basa en esto", ha sentenciado.

