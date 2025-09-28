Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Política

Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en beneficio del autogobierno

El secretario general de Junts defiende las buenas relaciones entre ambos partidos, principalmente por el "respeto" mutuo y "reconocerse en nuestras naciones".

Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en &quot;salir del caf&eacute; para todos&quot; en beneficio del autogobierno

Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en "salir del café para todos" en beneficio del autogobiernoEUROPAPRESS

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reafirmado las "buenas relaciones" entre su partido y el PNV, y que se reflejan en el Congreso de los Diputados "en todo lo que sea incrementar el autogobierno, el salir del café para todos, en beneficio del autogobierno de Cataluña o Euskadi".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Turull asegura que "siempre nos apoyamos mutuamente y por eso tenemos esta relación de complicidad".

El secretario general de Junts ha acudido a las campas de Foronda en Vitoria-Gazteiz para participar en el Alderdi Eguna, y desde allí ha querido defender las buenas relaciones entre ambos partidos, principalmente por el "respeto" mutuo y "reconocerse en nuestras naciones". "Nuestras relaciones con el PNV desde que se fundó Junts son buenas porque compartimos mucho más de lo que nos separa. Nos reconocemos en nuestras naciones. Nosotros evidentemente reconocemos la nación vasca y, por tanto, todo lo que decidan desde Euskadi los vascos nos parece bien", ha asegurado.

Así las cosas, Turull ha afirmado haberse sentido apoyado por los 'jeltzales' "cada vez que Cataluña decide algo", como en el autogobierno. "En el Congreso de los Diputados, en todo lo que sea incrementar el autogobierno, el salir del café para todos, en beneficio del autogobierno de Cataluña o Euskadi, siempre nos apoyamos mutuamente y por eso tenemos esta relación de complicidad", ha admitido.

El secretario general de Junts también ha detallado que ese respeto es mutuo "en los ritmos, en lo que quiera decidir cada una de las naciones", y ha reiterado sentirse respetado en sus decisiones y, recíprocamente, "nosotros por el hecho de que lo proponen ellos desde aquí, también les damos apoyo".

Preguntado por si le han pedido que apoye a Sánchez, ha reiterado que ese "absoluto respeto" se traslada en que "cada uno tiene sus propias dinámicas, sus necesidades y realidades" y, por lo tanto, "no le pedimos y no le pediremos nunca al PNV lo que tiene que hacer en cuanto a la gobernabilidad del Estado, ni ellos nos han pedido nada en este sentido". "El respeto se basa en esto", ha sentenciado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Feijóo propone limitar las condiciones para que los inmigrantes accedan al ingreso mínimo vital

Feijoo Murcia

Publicidad

España

Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en "salir del café para todos" en beneficio del autogobierno

Turull afirma que el PNV y Junts se apoyan mutuamente en beneficio del autogobierno

Feijoo Murcia

Feijóo sobre inmigración: "Ni regularizarlos a todos, ni echarlos a todos. Cumplir la ley y entonces se podrá convivir"

Fiscalía y defensa de Begoña Gómez piden archivar la pieza de malversación y las acusaciones que testifique Sánchez

Begoña Gómez no acude a la citación del juez y su defensa pide el archivo de la causa

Montero dice que mientras gobierne PSOE habrá Ministerio de Igualdad y protección a las mujeres "por mucho que rujan"
España

Montero: "No consentiré retratar a Andalucía como tierra subvencionada; ni a partidos catalanes ni derecha"

Salvador Illa
Política

Salvador Illa reivindica el poder de las mujeres para "frenar la ola reaccionaria"

Feijoo Murcia
España

Feijóo propone limitar las condiciones para que los inmigrantes accedan al ingreso mínimo vital

El plan de los populares va a vincular el cobro de ayudas a que se haya cotizado en España y no bastará con estar empadronado.

Imagen de Trump y Felipe VI.
Casa Real

Trump y Felipe VI posan por primera vez juntos tras un encuentro marcado por Gaza y la ONU

La Casa Blanca publica con cuatro días de retraso la foto del saludo entre Trump, Melania y el Rey durante la recepción a líderes en la Asamblea de la ONU, donde Felipe VI pidió frenar "la masacre" en Gaza.

Dolors Monserrat.

El PP pregunta a la Comisión Europea por la actuación del Gobierno en el rescate de Air Europa

Begoña Gómez vuelve hoy a los juzgados para comparecer por malversación y entrará de nuevo por el garaje

Begoña Gómez no acude a la citación del juez y es representada por su abogado

Begoña Gómez

Bolaños insiste en que el juicio a Begoña Gómez es "una cacería" y la oposición les recuerda que con jurado popular no habrá 'lawfare'

Publicidad