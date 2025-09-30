Antena 3 LogoAntena3
Cómo seguir a Antena 3 en Google Discover para no perderte lo mejor de nuestras series y programas

Google Discover permitirá a los usuarios seguir a sus medios favoritos. Te explicamos cómo no perderte nada sobre las series y programas de Antena 3.

Google ha anunciado cambios para Google Discover, su aplicación para ver contenidos personalizados, que pronto se verán reflejados en tus dispositivos. Entre otras cosas, esta actualización permitirá que los contenidos que aparecen a diario en el móvil de miles de usuarios ya no dependan únicamente del algoritmo, sino que sean producto de una selección de intereses. Así, podrás seguir a tus medios favoritos para que en este feed de noticias te aparezcan los contenidos que más te atraen.

¿Qué debes hacer para seguir a Antena 3 en Discover?

Para no perderte las noticias sobre sus las series y programas de Antena 3, los mejores vídeos, los avances, los momentos destacados de su programación y todo el contenido extra de tus contenidos favoritos, basta con que nos sigas en Google Discover. ¿Cómo se hace? Tan sencillo como dar al botón de seguir a Antena 3 en su perfil de Google a través de tu propia cuenta. Con ese simple gesto, Discover te mostrará las publicaciones de Antena 3 de manera prioritaria.

Cómo utilizar el botón seguir en Discover

Además, desde el propio Discover, una vez esté disponible esta nueva versión en España, podrás dar a seguir a Antena 3 en cualquiera de sus publicaciones a través de un botón en la esquina superior derecha del contenido, lo que también te acercará a los mejores contenidos de Antena 3.

¿Dónde encontrar Discover en tu móvil?

Discover es una herramienta que viene de manera nativa en los dispositivos Android. En la mayoría de los casos, basta con deslizar el dedo hacia la derecha en tu pantalla de inicio. Para tener Discover en un dispositivo iOS debes hacerlo descargando la aplicación.

