Alarma tras 4 muertes en una residencia de Sevilla por un brote de gripe y Covid: "El lunes 15 yo informé"

La preocupación de los habitantes de La Algaba, municipio situado en Sevilla, ha ido en aumento en las últimas semanas. En especial por sus mayores.

La consejera de salud elevaba a 4 la cifra de víctimas a consecuencia de este brote de Gripe A y Covid la mañana de este martes.

Alba Sánchez, directora de la residencia 'Tristán' atendía en directo a Espejo Público para compartir la última hora de la situación en el centro para mayores y el estado de salud de los residentes.

La directora de la residencia matizaba que de la cuarta persona fallecida no existe confirmación de que estuviera infectada.

Según ha explicado Alba Sánchez, puso en conocimiento de las autoridades sanitarias lo que ocurría en cuanto fue consciente de ello y afirma que se ha actuado conforme a los protocolos: "El lunes 15 yo informé".

"Las vacunas no son obligatorias"

La directora del centro explica que la campaña de vacunación contra la gripe no había comenzado cuando se produjeron los primeros contagios. Al mismo tiempo reconoce que desconoce si los fallecidos contaban con todas las dosis de las vacunas correspondientes. Subraya que a ellos les informan las familias, una vez hospitalizadas, y desde el centro hacen un seguimiento.

Ponía de manifiesto la directora de la residencia que pese a que las vacunas de gripe y Covid no son obligatorias, son extraños los casos de residentes que no se las ponen.

Situación controlada, llamamiento a la vacunación

De las siete hospitalizaciones que se han realizado, procedentes del centro de mayores 'Tristán' hay que lamentar 4 muertes, 3 confirmadas por los virus, las tres con gripe A, solo una además con Covid. Las otras tres han regresado recuperadas.

"La situación está controlada" ha sentenciado la directora.

Por su parte Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la junta de Andalucía aprovechaba para recordar la importancia de las vacunas, sobre todo en ciertos sectores de la población.

