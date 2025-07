Miquel Valls habla con Iker Casillas sobre su nueva ilusión: "Me ha hablado muy rebotado y me ha dicho que nos busquemos a otro tonto"

Este martes salían a la luz unas imágenes de Juliana Pantoja, una joven colombiana, con Iker Casillas en la playa y desataban todas las alarmas. Al enterarse de la noticia, la colaboradora de Espejo Público, Lorena Vázquez, confirmaba que Juliana "no era la única chica con la que estaba Iker", que ella conocía a una que empieza por la letra E, y con la que llevaba tiempo quedando. Así que se puso manos a la obra, y le escribió a "E" para confirmar o desmentir su relación con el exguardameta.

La conversación de Lorena con Iker Casillas

Al recibir el mensaje, "E" le dijo a Lorena que le escribiese a Iker Casillas, que ella no podía hablar del tema, así que la colaboradora de Espejo Público le habló al portero por Instagram, y a los segundos le contestó y le dijo "que no iba a desmentir nada, que estaba soltero y libre" y que "viajaba con personas y no con animales".

Pero la historia no termina aquí, por la tarde una amiga que tienen en común Miquel Valls e Iker Casillas, le dijo al presentador de Más Espejo que le hablara al futbolista por Instagram, y eso hizo. A los dos segundos ya tenía una contestación del jugador y, según ha relatado en el programa, le dijo: "Yo le dije que quería hacerle una entrevista en un tono amable, pero él me respondió muy rebotado, me dijo que no quería aparecer en programas de televisión, y que nos busquemos a otro tonto y a otro 'gili...'. Con respecto a las fotografías de Juliana me dijo que era una persona libre, y que no va a viajar con animales, sino con personas".

"Iker Casillas estuvo muy protegido por el Real Madrid"

La presentadora de Más Espejo, Gema López, ha confesado que ellos sabían que Iker Casillas era así desde hace mucho tiempo pero "estaba muy protegido por el Real Madrid", en cambio, ahora mismo no existe información que no se pueda dar porque sea jugador del Real Madrid, sino "porque es demandable".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.