La ministra Isabel Rodríguez: "No vamos a tocar el aspecto del consentimiento en la ley del 'solo sí es sí'"

La ministra de política territorial y portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez ha mostrado su solidaridad con los afectados por el terremoto de Turquía que ha dejado cientos de víctimas mortales. Asegura además que España ha dado muestras de su solidaridad con el envío de medios de protección civil que se unen al mecanismo europeo. "Todo el potencial de España lo vamos a poner a disposición de este mecanismo europeo", ha mantenido.

Sobre la reforma de la ley del sólo sí es sí, mantiene que el PSOE va a registrar su proposición de ley. "Es importante dar respuesta a algo que está sucediendo. Es una buena ley que ha cambiado el paradigma a la hora de abordar estas situaciones sexuales. A lo largo de estos meses de la entrada en vigor de la norma vemos que se suceden estos hechos y hay que ponerles una solución".

"Vamos a hacer ajustes técnicos que garanticen el buen funcionamiento de la norma"

"La mejor manera de proteger esta ley es haciendo estos ajustes técnicos que garanticen un buen uso y que se contemplen hechos que antes estaban impunes. Aporta muchos más recursos a las víctimas a la hora de denunciar y tutelar las pruebas".

Señala la ministra que el objetivo del cambio en la ley es el de tratar de resolver allí donde hay un problema. Señala que la preocupación del Gobierno es la de dar respuesta a la ciudadanía que se ha visto en una alarma social ante estas consecuencias no deseadas. "Es importante atender la seguridad de esas víctimas y dar seguridad jurídica a todos los operadores que sean capaces de ponerla en marcha y aplicarla cada día".

"El consentimiento es el aspecto de la ley que queda intacto"

El objetivo de la modificación de la ley es que no se toque la parte referente al consentimiento "ya que es el corazón de la norma". "Este aspecto de la ley queda intacto. No se distingue entre agresión y abuso, todo es agresión pero en derecho penal hay que dar elementos objetivos para que puedan ser aplicados. Quieren dar las herramientas suficientes para que no se produzcan estas rebajas de penas y dar tranquilidad a las víctimas y a la sociedad".