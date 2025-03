Una memoria prodigiosa: "Con solamente dos horas diarias te preparas cualquier oposición sin ningún problema"

Campeón del mundo de memoria diez veces, poseedor del récord absoluto y vencedor de más de 70 torneos internacionales. Esta es la carta de presentación de Ramón Campayo.

Su cabeza privilegiada le permite memorizar complejas combinaciones de números binarios en apenas cuatro segundos, 100 números en 50 segundos, o 23.200 palabras después de escucharlas una única vez. Su cociente intelectual: 194.

¿Su 'truco'?: "No puedes pestañear, no puedes respirar, no puedes respirar, sólo concentrarte en lo que vas a hacer", expresaba ante la cámara. Uno de sus métodos es por ejemplo la de convertir las secuencias numéricas complicadas en imágenes mentales.

"Se puede memorizar muy rápido, pero también tienes que leer rápidamente"

Ha llegado a asegurar que fue capaz de memorizar completamente la Constitución Española en ocho minutos, e incluso que es posible aprender alemán con una hora de estudio al día durante una semana.

"A partir de los 35-40 se empieza a perder capacidad"

El 'experto en memoria' recomienda ejercitar nuestro cerebro, que compara con un músculo más, compuesto de células que se degeneran: "Igual que el cuerpo, se vuelve más fofo, más frágil".

"Como si te pones una máquina de electroestimulación"

Su especialización en velocidad de memorización tiene un porqué que él mismo confesaba. En los estudios que ha realizado y en los que él mismo ha sido objeto de observación mediante técnicas de encefalografía, aseguraba que al alcanzar cierta velocidad de trabajo "se transmite mucha más electricidad". Comparaba el efecto logrado con el de una máquina de electroestimulación en procesos de rehabilitación.

¿Cualquiera puede llegar a ser él?

En plató surgía la duda de si toda persona, que aplique su metodología y siga sus técnicas, tiene la capacidad de alcanzar el nivel de Ramón. Su respuesta, por mucho que pueda decepcionar era tan rápida como negativa.

"Mis tiempos de reacción se acortan"

A parte de las técnicas que permiten aprovechar al máximo el potencial, Campayo afirmaba que ha entrenado y estimulado físicamente su materia gris: "Con bioelectricidad, con entrenamientos que he ido diseñando. Esa electricidad cuando pasa por las neuronas, obviamente se van estimulando y se ponen más fuertes, mis tiempos de reacción se acortan".

"Lo que impresiona es memorizar muchas cosas"

"Noté que algo en mi cerebro estaba pasando"

La modalidad que escogió Ramón en el ámbito de la memorística fue la de las pruebas de fondo: "Parece que lo que impresiona es memorizar muchas cosas". Así asumió su primer gran reto. Memorizar la friolera de 23.200 palabras consecutivas, lo que le valió su primer récord mundial. La prueba tiene una duración de tres días.

Tras ello sintió que en su cabeza ocurría "algo": "Pasé a la velocidad porque noté que algo en mi cerebro estaba pasando".

Ejercicios 'de casa': en busca de la 'sinapsis violenta'

Ramón daba algunos consejos para que quien quiera pueda practicar de manera cotidiana y agilizar la mente. Asegura que es mejor hacer algo que no hacer absolutamente nada y que memorizar cosas puede ayudar a mantener la capacidad o luchar contra el deterioro cognitivo. Sin embargo subraya lo que para él es lo más importante: "Si no trabajas rápido, a mucha velocidad, tratando de leer rápido, de procesar rápido, de memorizar rápido... Cuando trabajas muy rápido es cuando realmente se produce esa 'sinapsis violenta' a nivel neuronal, sube el voltaje y es cuando consigues realmente fortalecer el cerebro".

