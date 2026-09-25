Un bombero de Ceuta avisa de la peligrosidad de los asentamientos clandestinos y señala que "hay más túneles"

Los bomberos de Ceuta han localizado durante estos días aentamientos de migrantes en túneles subterráneos próximos al Campus Universitario de la ciudad. En su interior, había decenas de personas que abandonaron la zona por un incendio. En las Noticas de la Mañana hemos podido hablar con Juan Ramón León, bombero en Ceuta, acerca del peligro que suponen este tipo de espacios.

"En principio, no sabíamos de dónde salía el huno, pero al llegar había algunos compañeros que ya habían entrado ahí porque esos túneles tienen mucho tiempo y te encuentras un espacio confinado con escasa visibilidad y el aire completamente irrespirable, tanto por el humo como por los excrementos", nos ha explicado.

Juan Ramón León señala que "en Ceuta hay más túneles", pues hay que tener en cuenta que "era una fortaleza, y hay bajo la muralla". Insiste en la peligrosidad que conlleva residir en ellos, más aún cuando incluso hay menores.

Crisis en Ceuta

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta ya atraviesa su segundo mes desde que el pasado 30 de julio comenzaran las entradas masivas de migrantes a la ciudad autónoma. Mientras el Gobierno asegura que trabaja para recuperar la normalidad y mantiene desplegado el dispositivo de vigilancia, el descontento entre los ceutíes se mantiene latente ante una situación que continúa sin soluciones.

Este viernes, la principal novedad llega desde Nueva York, donde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido con su homólogo marroquí, Naser Burita, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. El ministro marroquí ha reafirmado la "clara disposición" de Marruecos a que regresen los migrantes en situación irregular y los menores no acompañados, aunque ha responsabilizado a España de los obstáculos que, según sostiene, están dificultando estos retornos.

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