Vecinos confinados e indignados en Las Navas del Marqués: "No entendemos este confinamiento, aquí podemos hacer vida normal"

La situación que viven los vecinos de Las Navas del Marqués por el incendio que afecta a varias zonas próximas de Ávila está marcada por la incertidumbre. Aunque el municipio permanece confinado por precaución, algunos residentes aseguran que no comprenden las razones de la medida porque el fuego no ha alcanzado el término municipal y la actividad cotidiana continúa con relativa normalidad.

Jesús Martín es vecino del municipio. Hoy ha podido hacer vida normal pese a estar confinado. “La verdad es que es un confinamiento que no llegamos a entender nadie”, asegura. “Aunque el fuego esté muy cerca de nuestro municipio, no ha llegado a entrar en nuestro término”, explica.

Martín atribuye esta situación al trabajo de los equipos de extinción. “No ha llegado a entrar en nuestro término gracias a los trabajos que están haciendo para que no nos llegue a nosotros el fuego”, señala. Además, describe la situación como “un confinamiento raro”, ya que “no nos dejan salir de aquí, de Las Navas del Marqués, pero podemos hacer vida normal”.

De hecho, asegura que muchos vecinos continúan con sus actividades habituales. “Nosotros estamos trabajando ahora en una urbanización”, explica, mientras cuestiona algunos de los argumentos iniciales para decretar las restricciones. “Ayer decían que el confinamiento era por inhalación de humo y, como podéis ver aquí, no hay nada de humo”. En su opinión, la medida responde principalmente a motivos operativos: “Entendemos que será por prevención, para que puedan hacer bien los trabajos los cuerpos de bomberos y Protección Civil”.

Los expertos advierten de un riesgo potencial

Pese a esa percepción de normalidad, los expertos advierten de que el incendio mantiene un potencial riesgo para el municipio. El experto forestal, Paco Castañares, explica que “la única vía de escape potente” que tiene actualmente el fuego “es justamente la que va hacia Navas del Marqués”.

Según indica, existe la posibilidad de que los distintos frentes puedan converger. “Tenemos un peligro que puede llegar a juntarse por los dos lados”, advierte, aunque Jesús Martín matiza que “a día de hoy ni hay fuego aquí ni se le espera que entre”.

Respecto al confinamiento del municipio, Castañares insiste en que responde a una estrategia preventiva ante un posible empeoramiento repentino de la situación. “Imagínate que en un momento determinado, en dos horas, el incendio pueda plantarse allí”, señala. Aunque considera que ese escenario extremo “de momento no es previsible”, defiende que “lo lógico es tenerles confinados por si tienen que evacuarles”. “Si está la gente dispersa por ahí, al final puede ser un desorden”, añade.

"Un confinamiento raro"

Mientras tanto, los vecinos continúan desarrollando su rutina diaria. “Yo estoy trabajando aquí; el confinamiento no existe”, asegura Martín. “Nos han dicho que podemos hacer vida normal. Lo único es que no podemos salir en dirección Madrid”. Según relata, hacia Ávila las carreteras permanecen abiertas y “no hay ningún problema”.

Este vecino de Navas del Marqués vuelve a insistir en que la medida busca facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. “Creo que es más por el hecho de los trabajos de los cuerpos de bomberos y de Protección Civil”, afirma. “Tener las vías limpias”.

La incomprensión entre parte de la población sigue siendo evidente. “La verdad es que no lo entendemos nadie”, recalca. “El viernes había mucho más humo de lo que había ayer o hay hoy”. Por ello, considera que el confinamiento responde principalmente a la necesidad de “dar accesibilidad a los bomberos, a Protección Civil y a toda la gente que está trabajando en este incendio”.

El humo también es peligroso

Respecto al humo generado por el incendio, Castañares recuerda que sus efectos pueden extenderse a cientos de kilómetros. “Es muy tóxico, hay que tener una gran prudencia”, advierte.

Así, mientras el incendio continúa bajo vigilancia y los equipos de extinción mantienen su intensa actividad, Las Navas del Marqués vive una situación singular: un municipio sin llamas en su término municipal, con vecinos haciendo vida cotidiana, pero bajo un confinamiento preventivo ante la posibilidad de que el comportamiento del fuego cambie de forma repentina.

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