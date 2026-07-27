Los bomberos luchan contra el 'mega- incendio' de Burdeos: el peor fuego en medio siglo de Francia

Si en los incendios de Ávila, Toledo y Madrid los evacuados han superado los 100.000, las personas desalojadas de sus viviendas en el suroeste de Francia ya han pasado las 250.000. El de Ávila es ya el mayor incendio de la historia de España mientras que el del país galo es el peor desastre de este tipo del último medio siglo, ha consumido más de 40.000 hectáreas y destruido más de 240 viviendas.

El fuego se inició el pasado miércoles en la zona turística de la bahía de Arcachón y los incendios no solo están adquiriendo la relevancia de la emergencia nacional en España. En un verano que ha roto muchos récords de calor históricos en Francia, los equipos de emergencias tratan de evitar que el fuego alcance la ciudad de Burdeos, de la que se encuentra a apenas 15 kilómetros.

Las llamas forman tres frentes en forma triangular que siguen consumiendo superficie de manera descontrolada en la región de Gironda. El alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave, ha perdido crear una comisión de crisis económica por el impacto de este incendio en la ciudad francesa y sus alrededores. El regidor se ha mostrado preocupado por la imposibilidad de miles de afectados de llegar a su puesto de trabajo este lunes. Ya se han tenido que suspender la jornada laboral de miles de trabajadores en las zonas evacuadas más golpeadas o amenazadas por el fuego.

El dispositivo desplegado cuenta con 2.500 bomberos, 1.500 militares, y 1.200 gendarmes y policías. Los medios aéreos trabajan sin descanso cuando las condiciones lo permiten, en total 19 aviones cisterna.

El alcalde de Le Porge, Marcial Zaninetti, por su parte advertía de un negativo panorama para esta semana con un nuevo ascenso de temperaturas que podría dejar otra ola de calor tras de sí, dificultando considerablemente la lucha por extinguir el fuego. Las autoridades están preocupadas por la formación de una tormenta de fuego potencialmente muy dañina.

El teniente coronel de la unidad de emergencias francesa, Jean- Frederic Biscay, subrayaba lo inusual de una temporada de incendios mucho más virulentos y numerosos de lo habitual. Los miles de evacuados, alojados en pabellones deportivos o instalaciones similares de los municipios de la región que aún están a salvo, se han organizado para atender y cuidar de los efectivos que trabajan en las tareas de extinción, entre los que ya han resultado heridos 75 bomberos.

El Gobierno francés va a celebrar de forma inminente un gabinete de crisis en el Palacio del Elíseo para tomar medidas urgentes sobre la peor oleada de incendios que recuerdan en Francia.

Las redes de carreteras y ferrocarril se están viendo afectadas. La autovía A63, que conecta Burdeos con España, sufre cortes en varios puntos kilométricos. Numerosas carreteras nacionales están cerradas y los trenes al sur de Burdeos sufren paradas intermitentes.

Este no es el único incendio que preocupa en Francia, también se lucha contra el fuego en Las Landas, al este; y en Var, al sureste.

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