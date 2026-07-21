Susana Díaz, sobre la polémica en torno a la final del Mundial de España 2030: "Deberíamos dejar de manosear a la selección"

Durante las últimas más de 24 horas, todo han sido celebraciones y fiesta en España. La victoria de la selección en el Mundial frente a Argentina parece que ha reunido al país en medio de tiempos tan turbios como los que estamos viviendo. Los debates políticos, los incendios del verano, pandemias, peleas... Todas estas negativas situaciones han descansado un poco en nuestra mente tras obtener esa tan ansiada Copa del Mundo. Quién diría que un deporte podría unir tanto a una nación. Sin embargo, no ha durado mucho esa paz superficial con la que todos estábamos de acuerdo.

Ahora, hay un nuevo debate sobre la mesa: dónde se disputará la final del Mundial en 2030. Marruecos se ha convertido en el principal favorito para albergar esta próxima final. Sería en Casablanca, y todo ha resultado fruto de una intensa campaña de influencia dentro de la FIFA y el respaldo de países como Estados Unidos, Catar y Arabia Saudí; situación que dejaría muy pocas opciones para España.

Dentro de este contexto, se considera que todo esto viene dado por una mala gestión por parte de la candidatura conjunta, que no ha asegurado desde un principio que la final se pueda disputar en el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, tal y como ha propuesto el presidente Pedro Sánchez.

Susana Díaz critica la politización del Mundial

Esta mañana, Lorena García le ha preguntado a Susana Díaz si debería España luchar por ser esa "cabeza de organización" de cara a la final de 2030. Pero, lejos de dar una respuesta política como se esperaría de la senadora del PSOE, ha querido mantenerse al margen de este debate por tema de respecto hacia la selección española. Tal y como ha denunciado: "Yo creo que deberíamos dejar de manosear a la selección y al Mundial próximo. Creo que los españoles nos han dado una lección y deberíamos dejar de manosearlo".

De esta manera, la expresidenta de la Junta de Andalucía, defiende el gran trabajo que han llevado a cabo los jugadores españoles. Frente al debate sobre dónde debería disputarse la final de 2030, considera que "el deporte tiene que ser una retransmisión de valores" y sostiene que "no tuvo sentido que el Mundial anterior se disputara en un país donde no se respetan los derechos de las mujeres como es Catar".

Susana Díaz asegura que "las pausas de hidratación han sido pausas de recaudación" y que fue infame "el peloteo baboso a Trump" y ha sido clara con su postura: "Frente a todo eso, España ha ganado y ha dado una lección a todos en este Mundial y los políticos deberíamos de tomar nota y no manosearla, al menos en los próximos tiempos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.