Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

DANA

Afectados por la DANA se concentran frente al Congreso pidiendo cárcel para Mazón

Familiares de las víctimas del trágico temporal se manifiestan frente al Congreso mientras Carlos Mazón se somete al interrogatorio sobre su gestión el 29-O.

Manifestantes durante la comparecencia de Maz&oacute;n en Madrid

Manifestantes durante la comparecencia de Mazón en MadridEuropa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Al grito de "¡Mazón a prisión!" y "¡Partido Popular, partido criminal!", más de una veintena de personas se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para exigir pena de cárcel para el todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana.

Mazón se ha sometido a las preguntas de los distintos partidos políticos en una tensa comisión de investigación sobre la DANA.

Ione Belarra, representando al Grupo Mixto, era la primera en preguntar, responsabilizando directamente a Mazón de las 229 muertes que se produjeron en la Comunidad Valenciana el día de la DANA.

"Es usted el responsable de las 229 muertes, fue una gestión homicida", ha dicho Belarra a Mazón.

"No atender a una llamada no significa estar incomunicado"

Es lo que ha contestado Mazón cuando le han preguntado por qué no cogió varias llamadas de Salomé Pradas, quien según Mazón, no le solicitó en ningún momento autorización para enviar los mensajes de alerta a los teléfonos móviles de los valencianos.

"Soy el único que ha asumido responsabilidades", mantiene Mazón. El presidente en funciones ha asegurado que respeta a las víctimas de la DANA hasta el punto de asumir la responsabilidad de dimitir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Miles de cometas llegadas de toda Europa surcan el cielo de Fuerteventura

Miles de cometas llegadas de toda Europa surcan el cielo de Fuerteventura

Publicidad

Sociedad

Accidente de tráfico en Collado Villalba

Accidente múltiple en Madrid entre un camión, un autobús y una furgoneta: Al menos 24 heridos

Manifestantes durante la comparecencia de Mazón en Madrid

Afectados por la DANA se concentran frente al Congreso pidiendo cárcel para Mazón

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil

Hallan un cadáver descompuesto flotando entre las rocas en Palma de Mallorca

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025

Efemérides de hoy 17 de noviembre de 2025: Detención de Txeroki, jefe militar de la banda terrorista ETA
Efemérides

Efemérides de hoy 17 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 17 de noviembre?

Detención en Málaga de 'Pipo'
NARCO MÁS BUSCADO

Detienen en Málaga a 'Pipo', uno de los narcos más buscado de Ecuador

El arresto ha tenido lugar en el aeropuerto de la Costa del Sol, y el líder de los Lobos se escondía bajo una identidad falsa.

Canarias
Gran Canaria

Miles de personas se manifiestan contra el cierre por contaminación de 17 playas en Gran Canaria

Hace alrededor de un mes, unas 500 toneladas de lubinas murieron en el interior de sus jaulas, generando una enorme contaminación marina que se ha extendido por la costa este y sur de la isla.

Miles de cometas llegadas de toda Europa surcan el cielo de Fuerteventura

Miles de cometas llegadas de toda Europa surcan el cielo de Fuerteventura

Investigan como crimen machista la muerte de la pareja en Alpedrete: la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca

Investigan como crimen machista la muerte de la pareja en Alpedrete: la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca

Imagen del puerto deportivo de Benalmádena

Encuentran el cadáver de un hombre flotando en el puerto de Benalmádena, en Málaga

Publicidad