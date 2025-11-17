Afectados por la DANA se concentran frente al Congreso pidiendo cárcel para Mazón

Al grito de "¡Mazón a prisión!" y "¡Partido Popular, partido criminal!", más de una veintena de personas se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para exigir pena de cárcel para el todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana.

Mazón se ha sometido a las preguntas de los distintos partidos políticos en una tensa comisión de investigación sobre la DANA.

Ione Belarra, representando al Grupo Mixto, era la primera en preguntar, responsabilizando directamente a Mazón de las 229 muertes que se produjeron en la Comunidad Valenciana el día de la DANA.

"Es usted el responsable de las 229 muertes, fue una gestión homicida", ha dicho Belarra a Mazón.

"No atender a una llamada no significa estar incomunicado"

Es lo que ha contestado Mazón cuando le han preguntado por qué no cogió varias llamadas de Salomé Pradas, quien según Mazón, no le solicitó en ningún momento autorización para enviar los mensajes de alerta a los teléfonos móviles de los valencianos.

"Soy el único que ha asumido responsabilidades", mantiene Mazón. El presidente en funciones ha asegurado que respeta a las víctimas de la DANA hasta el punto de asumir la responsabilidad de dimitir.