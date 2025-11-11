Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Directo

Comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación sobre la DANA, streaming en directo

El todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana comparece a petición propia ocho días después de anunciar su dimisión y tras las últimas informaciones sobre la declaración de Vilaplana, la periodista con la que comió en El Ventorro el día de la DANA.

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Carlos Mazón comparece este martes a las 16h de la tarde en la comisión de investigación sobre la DANA cuando se cumplen ocho días desde que anunciara su dimisión tras el tenso funeral de Estado por las víctimas de la DANA que se celebró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana comparece a petición propia coincidiendo con las nuevas informaciones que han visto la luz sobre la declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza.

La periodista que comió con Mazón en El Ventorro aquella trágica tarde aseguró ante la jueza de Catarroja que el president recibió "infinidad de llamadas" para que estuviera en un sitio "al que parecía que no quería ir".

Se sabe también que Mazón acompañó a Vilaplana al parking tras la comida y que se despidieron hablando de fútbol sin parecer tener ninguna prisa.

Este martes comparece Mazón en Les Corts Valencianes para dar nuevas explicaciones sobre su gestión de la DANA aquel trágico 29-O. Puedes ver la comparecencia de Mazón en directo aquí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ábalos y Koldo piden ser acusación contra Leire Díez por dirigir "una operación de inteligencia" para "gobernar su defensa" en beneficio del PSOE

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

Publicidad

España

Carlos Mazón dimite

Comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación sobre la DANA, streaming en directo

Pérez Llorca asegura que priorizará "las necesidades de los valencianos" en las negociaciones para sustituir a Mazón

Feijóo propone a Juan Francisco Pérez Llorca como candidato del PP para sustituir a Mazón

Pilar Alegría

El Gobierno niega que haya una "intromisión" de Sánchez en su defensa al fiscal general

Miguel Tellado, portavoz del PP
Valencia

Tellado confirma que Feijóo anunciará "muy rápido" al sucesor de Carlos Mazón

Esperanza Aguirre
Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre advierte que Sánchez "se atreve a todo" y critica que "ha tomado la toga del juez"

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón
Juicio fiscal general

Ribón señala en el Supremo no haber conocido "nunca una situación que fracturara el derecho de defensa"

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid califica de "insólita" la nota de la Fiscalía sobre el caso Ayuso, mientras el periodista que publicó el correo niega haber recibido la filtración del fiscal general.

Carlos Mazón
Comunidad Valenciana

Carlos Mazón comparece en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes

La comparecencia de Carlos Mazón llega ocho días después de anunciar su dimisión.

Carlos Mazón, tras anunciar su dimisión

La jueza ordena nuevas diligencias y fija el foco en la franja de llamadas a Mazón entre las 17:30 y las 17:45

Los reyes Felipe VI y Letizia, al aterrizar este lunes en la ciudad china de Chengdú.

Los reyes refuerzan los lazos con Pekín en su primer viaje de Estado a China

Feijóo

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de "interferir" en el Supremo tras defender la inocencia del fiscal general

Publicidad