Comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación sobre la DANA, streaming en directo

Carlos Mazón comparece este martes a las 16h de la tarde en la comisión de investigación sobre la DANA cuando se cumplen ocho días desde que anunciara su dimisión tras el tenso funeral de Estado por las víctimas de la DANA que se celebró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana comparece a petición propia coincidiendo con las nuevas informaciones que han visto la luz sobre la declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza.

La periodista que comió con Mazón en El Ventorro aquella trágica tarde aseguró ante la jueza de Catarroja que el president recibió "infinidad de llamadas" para que estuviera en un sitio "al que parecía que no quería ir".

Se sabe también que Mazón acompañó a Vilaplana al parking tras la comida y que se despidieron hablando de fútbol sin parecer tener ninguna prisa.

Este martes comparece Mazón en Les Corts Valencianes para dar nuevas explicaciones sobre su gestión de la DANA aquel trágico 29-O. Puedes ver la comparecencia de Mazón en directo aquí.