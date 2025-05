Marcos de Quinto, sobre la manifestación contra Sánchez: "España no está anestesiada"

Marcos de Quinto fue uno de los convocantes desde su plataforma 'Pie en Pared' y asegura que fue un "éxito". El empresario se subió al estrado para lanzar mensajes contra Sánchez.

"España no está anestesiada"

"España no está anestesiada. A medida que pasan los días, Sánchez se da más cuenta del desprecio que genera, y eso lo hace aún más peligroso", son algunos de los mensajes que ha lanzado Marcos este sábado en Colón contra el Presidente del Gobierno. Además, asegura que Sánchez tiene tres objetivos: "enriquecerse él y su entorno, destruir el Régimen del 78 y conseguir la impunidad para perpetuarse en el poder". De Quinto ha instado a la oposición a no comportarse "como si no estuviera pasando nada" ya que "los momentos excepcionales requieren respuestas excepcionales".

Algo que Afra Blanco no comparte." Le voy a recomendar que no entre usted a la batalla de las cifras de verdad no entre. No es interesante entrar a no ser que se quiera seguir hablando de esta concentración", contesta la sindicalista.

"En esa concentración es absolutamente contraria a los valores europeos y también a los intereses de los empresarios y de España que se llama que se llama Trump", continúa.

Por otro lado, la colaboradora le lanza a Marcos la siguiente pregunta: ¿Estaría dispuesto a enseñar su WhatsApp?. "Tengo todos los WhatsApp de losque se ha ido produciendo para esta manifestación, si alguna vez alguien los cogiera y los publicara yo no me sentiría avergonzado absolutamente de nada. Como empresario tengo inversiones y tengo empresas patrimoniales, no tendría ningún problema si esos WhatsApp se vieran", responde.

El empresario aprovecha para cargar contra los "comegambas" . "Los WhatsApp de los 'comegambas' seguramente no se pueden ver porque en el momento que se han descubierto algunos y se han descubierto eso ha sido una escándalo absoluto".

¿ Por qué no estaban Abascal y Feijóo?

"Abascal desde un inicio no podía por un tema en particular, tenía mucho intereses en ir. De hecho, in nos dijo si podía posible variarlo de fecha pero lógicamente esto la organización de esto es complicadísimo y por supuesto no. Feijóo no lo sé. Agradezco muchísimo la presencia de Miguel Tellado que ha estado muy colaborador con nosotros, estuvo también Calletana Álvarez de Toledo", explica Marcos de Quinto.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.