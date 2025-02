El tenso cara a cara entre Marcos de Quinto y Unai Sordo en EL RING de Espejo Público: "Eres un maleducado"

Cara a cara esta mañana en Espejo Público entre Unai Sordo, secretario general de CCOO, y el empresario Marcos de Quinto. El tema: la condonación de la deuda a Cataluña. De Quinto ha sido tajante: "Los ciudadanos catalanes han votado libremente un gobierno que ha querido mantener embajadas, regar de dinero a los medios y gastar más que la media. Pues que lo paguen ellos". Sordo ha respondido con contundencia: "Bajemos de la demagogia a lo concreto. Las comunidades autónomas están infrafinanciadas. Si no se reforma el modelo de financiación ni la fiscalidad, reducir esa deuda es razonable para garantizar servicios públicos de calidad".

El debate ha subido de tono cuando De Quinto ha acusado a los gobiernos autonómicos de utilizar la sanidad y la educación como "excusa". "Se usa como capote para luego gastar en embajadas y comprar medios", ha denunciado. Sordo ha contraatacado: "Dejemos de tomar a la gente por idiota. Más del 80% del gasto autonómico va a sanidad, educación y dependencia".

El 'modelo Milei' y la deuda

Sobre el gasto público, De Quinto ha insistido: "Si los catalanes quieren endeudarse cinco veces más, que lo hagan, pero que lo paguen ellos. Que no se reparta a los demás". Sordo ha planteado una solución distinta: "Si no se reforma la fiscalidad, no podemos garantizar servicios públicos de calidad".

Trump y Elon Musk, ¿peligro para la democracia?

El debate ha girado hacia Estados Unidos. Sordo ha advertido sobre los planes de Trump: "No es un simple recorte de gasto público, es un ataque a la democracia que puede llevar a un estado semi-autoritario". De Quinto ha defendido al expresidente: "Trump ganó con mayoría aplastante. No ha engañado a nadie y está haciendo lo que prometió en campaña".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.