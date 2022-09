Marcello Dunnarumma: "Meloni no es la típica política, puedes hablar con ella como tu vecina de casa"

Marcello Donnarumma es de Nápoles (Italia) y ha analizado la victoria de Giorgia Meloni en las elecciones italianas con unos resultados que le han abierto la puerta a la derecha en medio de una abstención de récord.

Considera que el resultado de estas elecciones responde a un intento de Italia por buscar la estabilidad porque en los últimos 4 años ha habido 3 cambios de Gobierno con una pandemia de por medio. "Los italianos piensan que Meloni pueda mantener el mando del Gobierno", señala.

"La asociación de Georgia Meloni con la extrema derecha no es tan fuete en Italia como en otros países extranjeros"

Para Donnarumma este resultado responde a una población que ya no sabe a qué partido dirigirse y Meloni "se ha ganado más confianza del pueblo por algunas razones que no tienen nada que ver con derecha o izquierda". "Los italianos la han votado porque siendo una mujer parece que es una vecina de casa. No es la típica política, parece que te la puedes encontrar en tu barrio y entrevistar como si fuera tu vecina de casa".

Señala que la asociación de Meloni con la extrema derecha no es tan fuerte en Italia como sí lo es en otros países extranjeros. "Este Gobierno los últimos 3 años ha salido porque la mayoría no era suficiente para mantener el poder. El de Draghi no fue votado por los italianos sino que fue el resultado en un cambio de mayorías", matiza. Para este ciudadano italiano Meloni ha atraído el voto de las personas que creen que puede mantener un control más efectivo pero no lo asocia a una figura que pueda producir resultados contra la UE.