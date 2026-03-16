Adif retrasa la reapertura la línea del AVE a Málaga hasta finales de abril, permaneciendo cerrada en Semana Santa

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no prevé reabrir la línea del tren de alta velocidad AVE a Málaga, cortada por un desprendimiento de tierras, antes de la última semana de abril, según ha informado este lunes su presidente, Pedro Marco de la Peña.

El presidente Adif, ha anunciado este lunes que no prevé reabrir la línea del tren de alta velocidad a Málaga antes de la última semana de abril, pese a que se había comunicado su posible puesta en funcionamiento para el 23 de marzo. Estas nuevas fechas se sitúan, por lo tanto, una vez pasada la Semana Santa, que este año coincide con los últimos días de marzo y los primeros de abril.

Este nuevo retraso ha provocado que la Diputación malagueña exija "dimisiones o ceses", mientras que la Junta de Andalucía ya dijo este viernes que, si la línea férrea no estaba reabierta antes de Semana Santa, acudiría a los tribunales, ya que se consideraba que podría incurrirse en una responsabilidad patrimonial, es decir, se debería reparar económicamente el daño causado.

"Si en Semana Santa no está abierta completamente la conexión ferroviaria con Madrid, desde la Junta vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos de los que dispongamos para resarcir los daños que se están causando a los malagueños y a los andaluces", dijo la portavoz del gobierno regional y consejera de Economía y Hacienda, Carolina España.

La línea del AVE a Málaga está cortada desde el 18 de enero, cuando se produjo elaccidente ferroviario de Adamuz(Córdoba) en el que murieron 46 personas. A aquel siniestro, que mantuvo cortada la línea entre Madrid y Andalucía durante semanas, se sumó, en el caso de Málaga, la caída de un talud a la altura de la localidad de Álora que mantiene el tramo cortado.

La prolongación del cierre coincide además con un periodo clave para el turismo en la Costa del Sol. El sector turístico ya ha advertido de que la ausencia de conexión directa por AVE durante la Semana Santa provocará pérdidas económicas millonarias.

Mientras duren las obras de restablecimiento, los viajeros que se desplazan entre Madrid y Málaga deben completar parte del recorrido por carretera. Concretamente, el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana se realiza en autobús, posterior a esto, y desde este punto, los usuarios ya podrían continuar el viaje en tren de alta velocidad hasta Madrid.

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