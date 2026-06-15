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Begoña Gómez llega a los juzgados de Plaza de Castilla

La esposa de Pedro Sánchez comparece ante el juez Peinado, que debe comunicarle la apertura del procedimiento con jurado popular y estudiar posibles medidas cautelares.

Begoña Gómez en imagen de archivo

Begoña Gómez en imagen de archivoEFE

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Begoña Gómez ha acudido este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla para asistir a la audiencia preliminar convocada por el juez Juan Carlos Peinado. La esposa del presidente del Gobierno ha llegado en coche a las instalaciones judiciales y ha accedido al edificio a las 17:40 horas a través del garaje. La audiencia previa de Begoña Gómez arrancó a las 18:20.

El acceso se ha producido después de que el Tribunal de Instancia de Madrid autorizara esta entrada a petición del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, que alegó motivos relacionados con su seguridad.

Petición de medidas cautelares

La comparecencia estaba fijada para las 18:00 horas y tiene como objetivo comunicar a Gómez que será juzgada por un jurado popular. Además, durante la vista se abordará la posibilidad de imponer medidas cautelares mientras continúa el procedimiento.

La acusación popular ejercida por Hazte Oír ha anunciado que solicitará al magistrado la retirada del pasaporte de Gómez y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.

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