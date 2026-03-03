La familia del hijo del asesino de Alex en Sueca denuncia ser víctima de acoso y amenazas

El crimen del pequeño Alex, el menor de 13 años asesinado presuntamente por el padre del amigo de su hijo en Sueca, ha dejado a la familia rota y hundida por un dolor que no cesa. Según ha publicado el Diario Las Provincias: "En las últimas semanas nuestra familia está siendo objeto de actos de acoso que incluyen daños en nuestros vehículos, pintadas en nuestra vivienda, mensajes intimidatorios y la difusión de contenidos que nos señalan y nos culpabilizan públicamente de unos hechos que no hemos cometido", confiesa la familia del asesino confeso.

Aparte, hay otras víctimas colaterales como son su propio hijo, el amigo de Alex, quien desde ese día está sufriendo una campaña de odio señalándolo como "asesino" cuando las investigaciones de la Guardia Civil han demostrado que él solo fue testigo de la acción homicida de su padre.

"Somos personas trabajadoras, conocidas en el municipio desde hace años, que hasta ahora hemos llevado una vida discreta y honesta"

La familia destaca que su hijo "es un niño cuya vida ha quedado marcada para siempre por algo que jamás debió presenciar. Necesita protección, silencio, cuidados y el derecho a poder reconstruirse, no ser convertido en objetivo de la rabia y la frustración". A través de un comunicado, la familia reclama la más absoluta condena por lo sucedido.

Explican en dicho comunicado que el presunto asesino, se entregó horas después de asesinar al menor con dos cuchillos y un bate de béisbol en la calle Trinquet Vell de Sueca, que estos comportamientos no ayudan a nadie y solo generan más odio y mas injusticia.

Según el citado medio, la familia ya ha denunciado estos hechos. La concentración de la semana pasada en recuerdo de Álex, que se hizo en la puerta del domicilio, acabó con fotos del hijo del asesino confeso debajo de la puerta de la vivienda, responsabilizándolo de la muerte.

La familia se pronuncia

"Es un niño cuya vida ha quedado marcada para siempre por algo que jamás debió presenciar. Necesita protección, no ser objetivo de la rabia". "Entendemos el impacto emocional que este crimen ha causado en Sueca. Nosotros también lo sentimos. Vivimos aquí, formamos parte de esta comunidad y compartimos la misma tristeza y la misma necesidad de respuestas. Pero precisamente por eso apelamos a la serenidad, a la humanidad y al respeto", prosiguen en dicho comunicado.

"No somos responsables de lo ocurrido. Una familia rota que intenta proteger a un menor profundamente traumatizado". "Nada puede justificar la pérdida de una vida y, menos aún, la de un niño. Compartimos la consternación, la incredulidad y el sufrimiento que ha provocado este crimen. Nos unimos, desde el silencio y la humildad, al duelo de sus padres, familiares, amigos y vecinos, a quienes trasladamos nuestro respeto más profundo y nuestro deseo sincero de que encuentren algún día consuelo".

Aferrados a no salir de casa

"Somos una familia que también ha perdido, que también está rota y que intenta proteger a un menor profundamente traumatizado mientras trata de recomponer su vida en medio de una situación que nos supera".

"El daño emocional que está sufriendo es profundo y, en muchos aspectos, irreparable. La exposición pública, los insultos, las acusaciones falsas y la difusión de su imagen en redes sociales no son hechos sin consecuencias: están agravando su trauma, comprometiendo gravemente su recuperación y dejando unas secuelas que pueden acompañarle durante toda su vida", expone el citado medio tras el comunicado de la familia.

La familia del menor, repite que los dos niños "solo iban a jugar al Fortnite" y hacen una petición a los medios para que el acoso y persecución que están sufriendo, cese."Pedimos que se respete nuestro derecho a vivir en paz, a cuidar del menor que ahora está a nuestro cargo y a atravesar este proceso con la intimidad y la dignidad que cualquier ser humano merece".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.