Amigos de las dos chicas encontradas muertas en Jaén dicen que sufrieron bullying

Uno de los amigos ha asegurado que una de las menores sufrió buylling en su anterior instituto y ha detallado que seguía muy afectada por ello.

Imagen del Parque de la Concordia en Jaén

Imagen del Parque de la Concordia en Jaén EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

Amigos y compañeros de instituto de las dos jóvenes de 15 y 16 años que encontraron muertas en el parque de la Concordia en Jaén han asegurado que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, tal y como ha podido saber la agencia EFE.

Varios amigos de las fallecidas se han trasladado hoy al tanatorio donde se velan los cuerpos de las dos chicas para mostrar su dolor e incomprensión ante este trágico suceso que ha conmocionado a la sociedad jienense.

La Policía Nacional informó el sábado de que la muerte de las dos adolescentes se produjo por suicidio, pero no han querido confirmar si las dos jóvenes fueron víctimas de acoso escolar porque el caso está bajo secreto de sumario judicial y la investigación sigue abierta.

Este domingo un amigo de una de las fallecidas ha asegurado que una de las menores "sufrió bullying en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello", tal y como ha detallado en el diario El País.

Concretamente, este joven, que participó en las tareas de búsqueda de las dos adolescentes, hace extensible esta situación de acoso escolar hacia la otra joven que también se quitó la vida.

El instituto donde estudiaban las menores ha trasladado sus condolencias

Desde la Policía Nacional no se ha hecho valoración alguna de la investigación, amparados en el secreto judicial del caso. Desde la Brigada Judicial de la Policía Nacional se indicó ayer que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa y, aunque la investigación sigue abierta, parece ser que se descartaría la participación directa de terceras personas.

Por otro lado, desde el Instituto San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban actualmente las dos menores, se ha mostrado el dolor y tristeza "por la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro".

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio, que tendrá lugar mañana lunes a las 12 del mediodía. Este acto se repetirá a las puertas del instituto donde cursaban estudios las dos chicas.

Estas dos muertes han conmocionado a la sociedad jienense y se suman a la sucedida el pasado 10 de noviembre. En esa fecha, un adolescente de 16 años se quitó la vida con un disparo en su vivienda ubicada en la zona norte de la capital.

En Andalucía y durante el pasado mes de octubre, Sandra Peña, la joven de 14 años, se suicidó en Sevilla. La joven estudiaba en el colegio concertado Irlandesas de Loreto y este caso lo sigue investigando la Fiscalía de Menores por presunto acoso escolar a tres menores que eran compañeras de la víctima y al citado colegio.

