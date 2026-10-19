Lorenzo Bernaldo de Quirós: "Es inadmisible que las pensiones nuevas sean superiores al salario medio que hay en este país"

El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós asegura que el tema de las pensiones es un "fantasma que sistemáticamente ha hecho siempre salir de su sepulcro el PSOE en todos los procesos electorales". Recuerda que el debate de las pensiones ya centró el segundo debate de Aznar contra Felipe González en el año 1993 teniendo además un resultado decisivo en los resultados electorales de ese año. "En este momento ninguno de los grandes partidos cuestiona el sistema de pensiones y es muy útil para el Gobierno atizar ese fantasma porque hay 10 millones largos de pensionistas que votan. Sembrar el miedo es absolutamente una estrategia clara", mantiene.

Añade además el experto que lo que pone el sistema de pensiones en riesgo es una economía "con un déficit de pensiones brutal". "Una economía sobrecargada desde el punto de vista fiscal y con lastres a su crecimiento en materia de generación de riqueza".

"Las finanzas están en una situación super delicada porque la deuda que hay no se corrige con el crecimiento"

Explica el economista que actualmente el déficit público estructural en este país está entre el 3 y el 3,5 del PIB. "El volumen de deuda total ha aumentado en estos años alrededor de 400.000 millones de euros. Las finanzas públicas españolas están en una situación super delicada porque el gasto que tenemos es un gasto estructural que no se corrige con el crecimiento".

Destaca además que la economía está creciendo cada vez de una forma más suave y nos encontramos ante un aumento de los tipos de interés que ya consumen. "El gasto en intereses de la deuda ya es el doble de lo que nos gastamos en defensa".

Reitera la mala situación de la economía española y apunta que quien diga "que las cuentas públicas españolas se asientan sobre base sólida sencillamente miente".

Critica que Pedro Sánchez esté haciendo uso de la Diputación Permanente para aprobar decretos como los de vivienda. Considera que usar este recurso para aprobar medidas de compra de votos se puede calificar como inmoral. "Utilizar el dinero de todos los españoles para obtener beneficios políticos en un periodo electoral es inaceptable y esto es un tema que hay que denunciar de manera sistemática".

"Nadie defiende un sistema total de capitalización en España"

Mantiene que nadie defiende un sistema total de capitalización en España porque es inviable desde el punto de vista financiero. "Tenemos un nivel de deuda enorme y ya existía de facto un sistema mixto donde había un sistema de elección. Al eliminar el Gobierno las ventajas fiscales que se concedían a los fondos de pensiones privados se ha sobrecargado el sistema público".

El economista tiene una visión muy pesimista sobre el mantenimiento del futuro de las pensiones. "Si nos ponemos todos tan divertidos cuestionando el sistema público por la evolución que tiene la población en el año 2050 nos vamos a encontrar un sistema en el que un porcentaje de fuerza laboral muy pequeña va a tener que financiar las pensiones de un sistema con una fuerza laboral mayor".

Se pregunta además "si es normal que las pensiones nuevas sean superiores al salario medio que hay en este país". "Vamos a sacrificar a generaciones jóvenes", añade.

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