Lorena Vázquez, sobre la nueva ilusión de Iker Casillas: "Esta es una chica, pero es que hay otra"

Este martes han salido a la luz unas fotos de Iker Casillas en la playa con una "nueva amiga", se llama Juliana Pantoja y es colombiana. Aunque Iker Casillas ha subido fotos en la playa él solo, Juliana ha subido las mismas imágenes pero acompañada de él, lo que ha hecho destapar esta exclusiva.

Tras esta noticia, la colaboradora de Espejo Público,Lorena Vázquez, ha confirmado que "no es la única chica, hay otra", y se ha puesto manos a la obra para investigar sobre este tema. "Al conocer esta noticia me he puesto en contacto con la otra chica, con la que Iker lleva tiempo quedando, que su nombre empieza por la letra E y es una persona anónima. Al escribirle me ha dicho que ella no podía confirmarme nada, que me pusiera en contacto con Iker, y eso he hecho".

El enfado de Iker Casillas

Tras leer el mensaje de Lorena Vázquez en su móvil, el exguardameta no ha podido evitar enfadarse: "He recibido 10 insultos por parte de Iker Casillas, no a mí, sino a nuestra profesión. No desmiente ninguna relación, me ha dicho que está soltero, y que cuando viaja no lo hace con animales, sino con personas".

Pilar Vidal defiende a Iker Casillas

La periodista Pilar Vidal no ha querido dejar pasar la oportunidad de opinar sobre esta "ilusión veraniega" y ha confirmado que: "Desde que se separó de Sara Carbonero, el portero no ha tenido ninguna relación seria. La Pantoja es una chica jovencita, acaba de terminar la carrera de psicología, y él ha viajado hasta allí, lo que no se sabe es si se conocían de antes o no".

