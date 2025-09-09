Filtradas las primeras imágenes de la infanta Sofía en la universidad: "Esto ha sido un patinazo"

La infanta Sofía ha comenzado su andadura universitaria. Lo hace en el Forward College, situado en Lisboa, Portugal, y completará sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en París y Berlín. Las redes sociales del centro han publicado unas imágenes en las que se ve a la infanta participando de una dinámica de grupo como parte de las actividades de bienvenida de los alumnos.

Espejo Público ha analizado esta publicación de las imágenes de Sofía, cómo ha sentado la filtración y una hipotética reacción a los hechos de Casa Real que apuesta por la discreción absoluta.

"Esto ha sido un patinazo"

Ana Polo, periodista experta en Casa Real, explica que las imágenes no han pasado por Zarzuela ni han contado con la aprobación de los reyes Felipe VI y Letizia. A este respecto la periodista afirmaba que la publicación de las imágenes "parece que ha sido una patinada de la universidad". Posiblemente por que la persona encargada de las redes sociales no se percatara de la identidad de una de las alumnas que salen en los vídeos y fotos: "Esto ha sido un patinazo".

Ana recuerda el perfil bajo por el que ha optado Casa Real en los últimos tiempos para las apariciones públicas tanto de la princesa Leonor como de la infanta Sofía. Precisamente relaciona esa absoluta moderación con la llegada a la prensa de imágenes de las hermanas, con la elevada expectación que genera cada una de ellas: "Está teniendo esta repercusión porque no está dando imágenes de ella (...) No nos han pasado ninguna".

"Está surgiendo un problema"

Gema López, periodista de Espejo Público, apuntaba que una de las características de la residencia donde se aloja la infanta, está originando un inconveniente inesperado. Las habitaciones no disponen de persianas o cortinas, hecho que dificulta la intimidad que se quiere preservar.

"Los vecinos pueden ver perfectamente todos los movimientos que se llevan dentro de esas habitaciones", aseguraba Gema.

¿Reacción inminente?

La experta en Casa Real intuye movimientos inmediatos, si es que no se han producido ya, por parte de Zarzuela: "Totalmente, porque esto en Portugal está llenando portadas de todo, está saliendo en los telediarios".

Polo por último explicaba más características de la residencia universitaria de Sofía, que le llevan a deducir que "van a salir muchas imágenes de ella".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.