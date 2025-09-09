Antena 3 LogoAntena3
Altares satánicos y armas de guerra: así operaba la peligrosa mara latinoamericana desarticulada en Barcelona

Vecinos con miedo, calles vacías al caer la tarde y la sombra de una de las maras más violentas de Latinoamérica instalada en pleno corazón de Barcelona. La Policía Nacional, con apoyo del FBI, ha desarticulado una organización criminal que no solo traficaba con drogas: también levantaba altares satánicos y utilizaba símbolos oscuros como método de captación y adoctrinamiento.

El peligro de las maras.

Rodrigo Díaz
Publicado:

En la pared de uno de los líderes de la banda, los agentes descubrieron pintadas satánicas y hasta un pentágono invertido. La simbología no era decorativa: formaba parte de sus rituales y de una estrategia para someter psicológicamente a los nuevos miembros.

El arsenal oculto

La intervención policial permitió incautar armas y objetos diseñados para causar un enorme daño. Los investigadores describen la operación como una de las más delicadas de los últimos años en el país.

El miedo en el barrio

Los vecinos aseguran que ya no se sienten seguros. “A partir de las siete de la tarde, aquí no hay nadie en la calle. Ni los niños salen a jugar”, confiesa un residente.

¿Por qué España?

No es la primera vez que una clica de estas características es desmantelada en nuestro país. Su interés en España, apuntan los expertos, radica en la posición estratégica para el narcotráfico y la facilidad de camuflarse en entornos urbanos.

