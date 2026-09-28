CEUTA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Feijóo reúne a la Junta Directiva del PP para cerrar de filas con Vivas
Sigue la última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo.
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El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha comunicado su deseo de no continuar en el cargo, cuando se cumplen dos meses de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma y ha
convocado a los medios de comunicación para previsiblemente anunciar su renuncia a las 12:00 horas del mediodía de hoy.
Fuentes de Moncloa han confirmado que el Gobierno está ultimando el relevo del máximo representante del Ejecutivo central en Ceuta, tras decidir hace unos días no seguir en este puesto.
El Partido Popular ha advertido este lunes de que la dimisión del hasta ahora delegado del Gobierno en Ceuta es insuficiente para depurar responsabilidades por la entrada masiva de más 70.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, y señaló directamente al presidente, Pedro Sánchez.
El principal partido de la oposición reaccionó así a través de su cuenta oficial de 'X' después de que La Moncloa confirmara esta mañana que Pérez Triano dará hoy mismo un paso lado.
El actual delegado del Gobierno era secretario general del PSOE de Ceuta y tomó posesión del cargo en el mes de febrero de este mismo año sustituyendo a Cristina Pérez. Miguel Ángel Pérez (Ceuta, 1983) es maestro de Educación Primaria, Infantil y Educación Física, graduado en Pedagogía y funcionario del Cuerpo de Maestros desde 2014.
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Fue profesor para extranjeros de Cruz Roja en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y entre los años 2019 y 2021 dirigió la Oficina Única de Extranjería de Ceuta. La Delegación del Gobierno ha anunciado que el todavía delegado del Gobierno realizará una declaración institucional este mediodía donde no admitirá preguntas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: el SUP "cuestiona" la cifra oficial de más de 7.000 retornos voluntarios
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha "cuestionado" la cifra oficial facilitada por el Gobierno de que son más de 7.000 los migrantes que han retornado voluntariamente a Marruecos tras la entrada masiva a Ceuta a finales de julio.
"Los policías contabilizan muchas menos salidas y advierten de que siguen quedando miles de personas en Ceuta", ha señalado el SUP en un comunicado, en el que hablan de cifras de salidas "muy inferiores al ritmo anunciado oficialmente".
El ministro de Política Territorial y 'mando único' para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes en una entrevista en la 'Cadena Cope' que ya son "cerca de 8.000" las personas que han retornado voluntariamente desde el pasado 10 de agosto.
El SUP se ha remitido al balance del 24 de septiembre, en el que el Ejecutivo central cifró en 7.099 los retornos voluntarios y 364 las expulsiones, "con un ritmo actual de entre 150 y 2
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Feijóo anuncia una comisión de investigación en el Senado para investigar la "invasión" de Ceuta
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció este lunes que su partido creará otra comisión de investigación en el Senado, esta para investigar la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
El jefe de la oposición avanzó esta medida en su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano interno entre congresos. Según explicó, el PP buscará así "las respuestas" que el Gobierno "se niega a dar en el Congreso".
"¿Cómo ocurrió la invasión en Ceuta? ¿Cómo se respondió a ella? ¿Y cómo se puede evitar que vuelva a repetirse?", planteó entre otras cuestiones Feijóo, que incidió en que Sánchez debe aclarar ya si ha hablado con el rey de Marruecos, Mohamed VI.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Podemos dice que la dimisión del delegado del Gobierno "llega tarde"
El portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Pablo Fernández, enjuició este lunes que la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, "llega tarde", como todas las medidas del Ejecutivo en este tema.
"Han pasado más de 50 días, el Gobierno no ha solucionado la crisis humanitaria devenida de la inacción inicial del Gobierno ante la entrada masiva de de personas migrantes en Ceuta, y esta dimisión llega tarde", diagnosticó en rueda de prensa.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: el delegado del Gobierno recuerda que avisó "semanas antes" al Ejecutivo
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha señalado que "semanas antes" ya había avisado al Gobierno central de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera, ha recalcado.
Pérez Triano recordó que tiene "unas competencias limitadas" y que él no puede "decidir si se abre una frontera o se despliega al Ejército". "Es más, semanas antes ya habiamos avisado" al Gobierno central, ha recalcado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: el delegado de Gobierno denuncia una campaña de "presión e insultos"
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano ha presentado este lunes su renuncia formal al cargo, una decisión que asegura haber trasladado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Pérez Triano ha explicado que ha decidido "dar un paso al lado" tras soportar, según ha denunciado, una fuerte presión, insultos y "una campaña de desprestigio llena de bulos y mentiras".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Torres dice que el delegado del Gobierno en Ceuta ha sufrido un "señalamiento" duro
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Triano, ha sufrido un "señalamiento" que considera, desde el punto de vista humano, "incomparablemente duro" con cualquier otra situación que hayan podido vivir él y su familia.
Así lo ha asegurado en una entrevista en la Cope al ser preguntado por la decisión de Triano de dimitir y de pedir el relevo de su cargo, dos meses después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos. Fuentes del Ejecutivo han señalado que se trata de una decisión "humana y personal después de muchas semanas de inmenso trabajo".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: menores migrantes protestan en Ceuta
Un grupo de menores migrantes se ha concentrado este lunes en una de las playas de Ceuta para reclamar protección ante la situación en la que se encuentran.
Al grito de "Pedro Sánchez, protégenos" y "viva España", los jóvenes han protagonizado una protesta para pedir a las autoridades españolas que garanticen su protección y atención.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Dezcallar, exdirector del CNI, descarta una intervención de EEUU e Israel en Ceuta
El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y exembajador de España en Marruecos Jorge Dezcallar ha descartado que Estados Unidos o Israel estuvieran detrás de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el pasado mes de julio y ha apuntado, en cambio, a una posible actuación de Marruecos.
"Yo creo que dijeron: bueno, vamos a recordar aquí quién es el que tiene la sartén por el mango", ha afirmado este lunes en una entrevista en Ràdio 4 y 2Cat, recogida por Europa Press.
Dezcallar también ha señalado que existen otros países interesados en generar inestabilidad en Europa y conflictos entre los propios Estados europeos, especialmente en un enclave estratégico como el Estrecho de Gibraltar. En este sentido, ha aludido a Rusia como uno de los actores que podría tener interés en alimentar este tipo de tensiones.
El diplomático ha enmarcado además lo ocurrido en el contexto de las relaciones entre España y Marruecos. A su juicio, Rabat habría percibido en los últimos meses un "ligero cambio de actitud" por parte de España en cuestiones especialmente sensibles para el país vecino.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: detienen a un menor cuando quería embarcar a un migrante en una motocicleta
Un menor de Ceuta ha sido detenido por la Policía Nacional en el puerto de la ciudad autónoma cuando supuestamente intentaba trasladar hasta Algeciras (Cádiz) a un migrante marroquí adulto que portaba documentación falsificada.
Según han informado fuentes policiales, los hechos se produjeron en la estación marítima durante uno de los controles habituales que la Guardia Civil y la Policía Nacional realizan en los embarques con destino a la Península.
Los agentes interceptaron al menor cuando conducía una motocicleta en la que viajaba también el ciudadano marroquí. Este último había entrado de forma irregular en Ceuta a finales del pasado mes de julio y, según las mismas fuentes, pretendía cruzar el Estrecho utilizando documentación falsa.
Tras detectar las irregularidades durante el control previo al embarque, los agentes procedieron a la detención del menor y frustraron el intento de salida hacia Algeciras.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Torres cifra entre 3.000 y 3.500 los migrantes que permanecen "fuera de los recursos"
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cifrado este lunes entre 3.000 y 3.500 los migrantes en situación irregular que permanecen fuera de los recursos de acogida en Ceuta tras la entrada masiva registrada el pasado mes de julio. No obstante, ha reconocido que resulta "complicado" determinar con exactitud el número de personas que se encuentran en esta situación.
En una entrevista en la Cadena COPE, Torres ha explicado que la ciudad autónoma cuenta actualmente con más de una quincena de recursos destinados a la atención de migrantes. En ellos se encuentran cerca de 2.500 menores y más de 6.000 adultos. Además, según los datos facilitados por el ministro, alrededor de 8.000 personas han regresado a Marruecos.
Torres también se ha referido a las dificultades para habilitar nuevos espacios en los que realizar las labores de identificación y filiación de los migrantes. El ministro ha señalado que la búsqueda y puesta en marcha de estas instalaciones está suponiendo uno de los principales retos para gestionar la situación en la ciudad autónoma.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas e Imbroda presidirán junto a Feijóo la reunión de la Junta Directiva del PP de este lunes
Los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, presidirán la reunión de este lunes de la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano entre congresos del partido, junto al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, según avanzaron esta mañana fuentes populares.
Desde la dirección nacional del PP explicaron que, con este gesto, quieren hacer un reconocimiento al trabajo del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras la entrada masiva de más de 70.000 personas a la ciudad, así como evidenciar su compromiso con la españolidad de las dos ciudades autónomas ubicadas en África.
El PP ve insuficiente la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta y apunta a Sánchez
El Partido Popular advirtió este lunes de que la dimisión del hasta ahora delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, es insuficiente para depurar responsabilidades por la entrada masiva de más 70.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, y señaló directamente al presidente, Pedro Sánchez.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: el delegado del Gobierno en Ceuta pide ser relevado del cargo
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha comunicado su deseo de no continuar en el cargo, cuando se cumplen dos meses de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma y ha convocado a los medios de comunicación para previsiblemente anunciar su renuncia a las 12:00 horas del mediodía de hoy.
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