Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Feijóo reúne a la Junta Directiva del PP para cerrar de filas con Vivas

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha comunicado su deseo de no continuar en el cargo, cuando se cumplen dos meses de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma y ha

convocado a los medios de comunicación para previsiblemente anunciar su renuncia a las 12:00 horas del mediodía de hoy.

Fuentes de Moncloa han confirmado que el Gobierno está ultimando el relevo del máximo representante del Ejecutivo central en Ceuta, tras decidir hace unos días no seguir en este puesto.

El Partido Popular ha advertido este lunes de que la dimisión del hasta ahora delegado del Gobierno en Ceuta es insuficiente para depurar responsabilidades por la entrada masiva de más 70.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, y señaló directamente al presidente, Pedro Sánchez.

El principal partido de la oposición reaccionó así a través de su cuenta oficial de 'X' después de que La Moncloa confirmara esta mañana que Pérez Triano dará hoy mismo un paso lado.

El actual delegado del Gobierno era secretario general del PSOE de Ceuta y tomó posesión del cargo en el mes de febrero de este mismo año sustituyendo a Cristina Pérez. Miguel Ángel Pérez (Ceuta, 1983) es maestro de Educación Primaria, Infantil y Educación Física, graduado en Pedagogía y funcionario del Cuerpo de Maestros desde 2014.

Fue profesor para extranjeros de Cruz Roja en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y entre los años 2019 y 2021 dirigió la Oficina Única de Extranjería de Ceuta. La Delegación del Gobierno ha anunciado que el todavía delegado del Gobierno realizará una declaración institucional este mediodía donde no admitirá preguntas.