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Mejores momentos | 29 de julio

“Por la investigación científica”: la reivindicación de Inma en ¡Salta! al visibilizar la endometriosis

La concursante ha explicado que le gustaría conseguir el dinero para recibir un tratamiento que le ayude a sobrellevar mejor la enfermedad que padece.

“Por la investigación científica”: la reivindicación de Inma en ¡Salta! al visibilizar la endometriosis

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Marta Jorge
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Tras superar de forma brillante dos niveles, Inma ha hecho una pausa en el quinto para explicar por qué quiere conseguir esos 50.000 euros que esperan al final del puente de ¡Salta!. La concursante ha aprovechado la oportunidad para visibilizar la enfermedad que padece: endometriosis. Afecta a las mujeres y puede llegar a ser muy incapacitante.

Inma ha explicado a Manel Fuentes que le gustaría poder recibir tratamiento de un cirujano especialista en la endometriosis para poder mejorar su calidad de vida. El presentador, que ha empatizado mucho con ella, ha destacado la importancia de darle voz a aquellas enfermedades que no son tan conocidas y que necesitan ser investigadas.

Tras esta explicación, Inma se ha concentrado para saltar sobre la trampilla. La concursante estaba muy cerca de superar la mitad del puente y ha reivindicado en su salto “la investigación científica”. Se ha lanzado muy segura y… ¡ha superado el quinto nivel! “Ojalá el paso fuera tan firme para nuestros gobernantes para que así lo entendieran”, ha dicho el presentador. ¡Dale al play!

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