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Las cicatrices del incendio: así ha quedado el Embalse de San Juan tras las llamas

Más de 400 efectivos terrestres y aéreos combatieron durante la noche el avance de las llamas.

Un coche calcinado

Las cicatrices del incendio: así ha quedado el Embalse de San Juan tras las llamas | Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

Más de 400 efectivos han permanecido desplegados durante toda la noche para frenar el avance del incendio declarado al norte del pantano de San Juan, en el oeste de la Comunidad de Madrid. El objetivo de los trabajos ha sido aprovechar la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad para consolidar la contención del fuego en uno de sus frentes más complicados.

Así lo explicó el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al término de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). "Después de un día muy complejo, en el que se ha trabajado con enorme intensidad, hemos obtenido buenos resultados", señaló, aunque advirtió de que la principal preocupación continúa siendo la evolución del incendio en el flanco norte del embalse.

El paso de las llamas ha dejado un paisaje devastador. Terrazas completamente calcinadas, embarcaciones reducidas a chatarra y un camping arrasado reflejan la violencia del fuego. Las imágenes captadas por satélite muestran con claridad la magnitud del desastre: el incendio ha superado caminos y arroyos, ha rodeado parte del pantano de San Juan y ha arrasado embarcaderos y zonas de recreo, dejando únicamente estructuras metálicas entre las cenizas.

Los responsables del operativo esperan que el refuerzo de medios previsto para este martes permita consolidar la estabilización del frente norte y avanzar desde las labores de defensa hacia el control definitivo del incendio, antes de iniciar su completa extinción. Mientras tanto, una densa columna de humo continúa siendo visible desde varios kilómetros de distancia y el olor a quemado sigue impregnando las localidades de la zona. El pantano de San Juan, uno de los principales destinos estivales de la región, afronta ahora las consecuencias de uno de los incendios más graves registrados este verano en la Comunidad de Madrid.

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