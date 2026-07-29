El lío de Samuel con los anillos: no supera ni el primer nivel de ¡Salta!

Rafael, el controller, ha escogido a Samuel para iniciar el camino por el puente de ¡Salta!. Aunque el concursante burgalés se ha lanzado al nivel 1 muy animado, la afirmación del anillo de compromiso le ha desconcertado por completo. Tras mirarse las manos y comprobar que no llevaba ninguno, ha intentado recordar: “Puede ser que lo pusiese en el dedo corazón”.

Tanto o más sorprendente es lo poco que se ha centrado en la otra opción, que aseguraba que las provincias catalanas forman LGTB con sus iniciales. A pesar de haberlas enumerado correctamente, Samu se ha decantado impulsivamente por la respuesta del anillo. Tanto Manel Fuentes como el resto de los concursantes se han quedado sorprendidos con su elección. De hecho, el presentador ha intentado reconducirlo preguntándole de nuevo por las provincias, pero ya era tarde: aunque el concursante ha querido rectificar, las trampillas ya estaban activadas.

Daba la impresión de que el propio Samu asumía su inminente caída. ¿Habrá participado en ¡Salta! sólo para volar, como ha dicho Manel? El concursante ha caído, pero se ha despedido con una frase de lo más emotiva: “El anillo se lleva en el anular, pero la gente lo lleva en el corazón”. Tras el salto, el presentador no ha podido ocultar su asombro ante la actitud del concursante y ha cerrado el momento bromeando con el resto del grupo: “¿Alguien más quiere volar?”. ¡No te pierdas este sorprendente arranque de programa!

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