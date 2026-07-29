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¡Increíble! Los Chunguitos celebran su vuelta a los escenarios con una actuación sublime en El Hormiguero

El Hormiguero

Los Chunguitos conquistan El Hormiguero con una aplaudida actuación en directo

El mítico grupo musical celebró su vuelta a los escenarios por todo lo alto.

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El grupo celebró su vuelta a las pistas como trío con una visita repleta de emoción. Para cerrar la noche, los músicos regalaron a los espectadores un número musical muy especial.

A ritmo del mítico tema 'Dame veneno', los integrantes hicieron bailar a todo el plató. Una actuación con la que demostraron que su fuerza sigue intacta.

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