Los complicados inicios de Los Chunguitos: "No teníamos ni para comer"

El mítico grupo visitó el plató para celebrar su regreso como trío. Durante la charla, los músicos recordaron sus difíciles comienzos en Madrid, cuando vivían en una chabola sin agua ni recursos.

La suerte del conjunto cambió al descubrirse el talento de José Salazar con un cheque de 300.000 pesetas. Un gran punto de inflexión que impulsó el despegue de su icónica carrera musical.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas