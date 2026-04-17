Te llaman, te dicen que tu hijo está ingresado en el Gregorio Marañón y te piden 35.000 euros para una prótesis: así funciona la 'estafa de los hijos'

La Comunidad de Madrid está en alerta por una nueva estafa. Se trata de la llamada 'estafa de los hijos'. El 'modus operandi' de estos timadores es claro: en primer lugar, te llaman y se presentan como supuestos profesionales vinculados al centro hospitalario. Posteriormente, el supuesto trabajador del hospital madrileño Gregorio Marañón describe un falso incidente que afecta a un familiar directo para aumentar la urgencia. Por último, los estafadores piden dinero para pagar unas prótesis que asciende a los 35.000 euros.

Tras conocer esta nueva estafa, desde el hospital Gregorio Marañón han comunicado que jamás van a pedir dinero a nadie ni que aporten sus datos.

"En una situación de tensión, darías cualquier cosa por tu hijo"

La 'estafa de los hijos' ha reavivado el debate en el plató de Más Espejo. A Gema López esto le parece "una barbaridad", aunque reconoce que en una situación de tensión "vives angustia y por tu hijo darías cualquier cosa".

Por otro lado, el colaborador de Más Espejo Ángel Antonio Herrera ha detallado que "siempre apelan a cuestiones de salud y desesperadas" para que caigan en la trampa de los estafadores. Asimismo, ha confesado que no "coge el teléfono a nadie", por miedo a los bulos.

"Los estafadores van por delante de la Policía"

Desde Más Espejo, hemos hablado con Ibón Domínguez, del sindicato policial JUPOL, para tratar de comprender más la problemática de esta estafa.

Tal y como ha explicado Ibón, "cae mucha más gente de la que podemos pensar". Además, asegura que hay que tener en cuenta de que los interlocutores "son profesionales de la estafa y se aprovechan de personas mayores o vulnerables". Detalla que esta estafa corresponde a un "un modelo avanzado haciéndose pasar por un hospital muy conocido".

No obstante, asegura que el Gregorio Marañón no es el único en sufrir este tipo de estafas. Según Ibón, los estafadores pueden hacerse pasar por trabajadores de "cualquier hospital", desde "Barcelona" hasta Sevilla.

Asimismo, detalla que los "estafadores van por delante de la policía" y hasta ahora, destaca "que tenían impunidad absoluta".

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