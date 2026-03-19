El Hospital Doctor Negrín denuncia el "colapso crónico" de urgencias: "Hay pacientes en los pasillos e incluso en el hueco del ascensor"

"Hay pacientes en los pasillos, incluso en el hueco del ascensor". Esta es la situación que viven en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Hospital Doctor Negrín. Tal y como ha denunciado el Sindicato de Enfermería, SATSE en Canarias, en esos hospitales hay una situación de colapso estructural.

Asimismo, los sindicatos aseguran que este "colapso crónico" se debe a que hay familias que abandonan a los pacientes, perjudicando la asistencia al resto de pacientes.

"En el turno de mañana, hay 47 enfermeros para 300 pacientes"

Desde la gerencia del Hospital Doctor Negrín, detallan que "solo en el turno de mañana, tienen 47 enfermeros para 300 pacientes". Asimismo, puntualizan que "en el área de exploración no tienen un número de pacientes asignado y es una unidad que funciona según la demanda".

Josué y Alfonso, dos de los enfermeros de dicho hospital, califican la situación de "absolutamente grave". Asimismo, afirman que "los enfermeros que asumen la zona de exploración desconocen los pacientes que están a su cargo por la sobrecarga".

Ante la sobrecarga de pacientes, deben "estar en el pasillo y no es una zona de urgencias". Los enfermeros denuncian que "cuando un paciente pase la zona de triaje, en esa zona no hay límite de pacientes" y pueden tener "de 10 a 50 pacientes".

El hecho de que los pacientes tengan que estar en zonas no medicalizadas provoca que el hospital sea insalubre. Tal y como detallan los enfermeros, "los 90 pacientes que están en el pasillo cuentan con un solo baño y hay otros que no tienen ni lavamanos".

También encuentran problemas a la hora de dar de alta a los pacientes: detallan que hay muchos, que al darles el alta, cuentan "con pocos recursos", por lo que "depende de que los poderes públicos solucionen ese problema".

En ese sentido, detallan que ellos "entienden ese problema", pero lo que no entienden es el problema que tienen "de gestión". Por otro lado, aseguran que esta problemática no es nueva y cada día "va aumentado de forma exponencial".

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