María del Monte, muy afectada por la implicación de su sobrino Antonio Tejado en el robo de su casa: "Las sospechas no son buenas"

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas acusadas de pertenecer a un banda activa que asaltaba casas con violencia e intimidación en Sevilla, en la zona del Aljarafe. Entre los detenidos estáAntonio Tejado, sobrino de María del Monte, por una presunta relación con dicha organización. Los robos se producían en casas de personas adineradas y se investiga si pudieron ser los artífices del atraco que sufrió la cantante el pasado agosto en su domicilio.

"Yo solo voy a decir que no le deseo eso a nadie"

María del Monte se mostraba muy dolida justo después de que ocurriese este altercado en su domicilio. Ella y su pareja estaban en la casa cuando entraron unos encapuchados de madrugada y se llevaron una gran cantidad de joyas y otros objetos de valor.

"Llevarse, se han llevado todo"

Meses después se investiga si su propio sobrino pudo estar relacionado con el robo, ella asegura que no puede decir nada para así no entorpecer la investigación. Tras varios meses de investigaciones con escuchas telefónicas y hasta 11 registros diferentes la Guardia Civil realizó las detenciones, entre las que hay varios ciudadanos portugueses, pero por encima de todo destaca la de Antonio Tejado, sobrino y persona muy cercana a María del Monte.

María del Monte cuenta que en estos momentos está confiando plenamente en la justicia y por encima de todo dice que hay que creer en la presunción de inocencia. Con respecto a la supuesta implicación de Antonio en este robo, la cantante nos dice que no se va a pronunciar. Ella asegura que no es nadie para sospechar de nadie, "las sospechas no son buenas, y yo no he sospechado, ni sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir". Cuenta que para saber cómo está, deberemos ponernos en su lugar para así entenderla.