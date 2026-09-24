¿Fueron pareja José Manuel Albares e Inés Sastre?: Iván Redondo cuenta en exclusiva qué le dijo el ministro

El característico sonido de La Mesa ha entrado en juego para cortar la conversación que se estaba produciendo y lanzar un titular que afirmaba que el embajador Albares y la modelo Inés Sastre eran pareja. Y es que, antes de ser ministro de asuntos exteriores, José Manuel Albares fue embajador en Francia entre 2020 y 2021; momento en el que se empezó a rumorear que podía estar saliendo con Sastre.

"Me acuerdo perfectamente, le va a hacer gracia al ministro cuando lo cuente", comenzaba explicando Iván Redondo: "Era mentira". De este modo, el ex director de gabinete de la presidencia del gobierno ha abordado lo que ha categorizado de "bulo", explicando que el propio Albares lo llamó para ponerlo al día de la noticia que estaba circulando: "No te lo vas a creer".

"Costó desactivarlo", ha continuado, antes de dejar claro que para cuando esto sucedía, el otrora embajador "ya estaba separado". Aún así, Albares llevaba poco tiempo en su puesto y Redondo recuerda que estaba completamente perplejo con la situación: "¿Qué me está pasando a mí? ¡Esto no puede ser!".

En el vídeo de arriba puedes ver las declaraciones completas de Iván Redondo.