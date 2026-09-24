Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ASÍ LO EXPLICA

¿Fueron pareja José Manuel Albares e Inés Sastre?: Iván Redondo cuenta en exclusiva qué le dijo el ministro

Iván Redondo ha dado su cercano punto de vista sobre el rumor de que el ministro José Manuel Albares y la modelo Inés Sastre fueron pareja tiempo atrás.

¿Fueron pareja José Manuel Albares e Inés Sastre?: Iván Redondo cuenta en exclusiva qué le dijo el ministro

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

El característico sonido de La Mesa ha entrado en juego para cortar la conversación que se estaba produciendo y lanzar un titular que afirmaba que el embajador Albares y la modelo Inés Sastre eran pareja. Y es que, antes de ser ministro de asuntos exteriores, José Manuel Albares fue embajador en Francia entre 2020 y 2021; momento en el que se empezó a rumorear que podía estar saliendo con Sastre.

"Me acuerdo perfectamente, le va a hacer gracia al ministro cuando lo cuente", comenzaba explicando Iván Redondo: "Era mentira". De este modo, el ex director de gabinete de la presidencia del gobierno ha abordado lo que ha categorizado de "bulo", explicando que el propio Albares lo llamó para ponerlo al día de la noticia que estaba circulando: "No te lo vas a creer".

"Costó desactivarlo", ha continuado, antes de dejar claro que para cuando esto sucedía, el otrora embajador "ya estaba separado". Aún así, Albares llevaba poco tiempo en su puesto y Redondo recuerda que estaba completamente perplejo con la situación: "¿Qué me está pasando a mí? ¡Esto no puede ser!".

En el vídeo de arriba puedes ver las declaraciones completas de Iván Redondo.

desvelar informes

"Es pegarte un tiro en el pie": Jorge Dezcallar, sobre desvelar informes

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Tamara Falcó cuenta cuál fue su "punto de inflexión" para convertirse en creyente: "No era del todo feliz"

Tamara Falcó cuenta cuál fue su "punto de inflexión" para convertirse en creyente: "No era del todo feliz"

¿Fueron pareja José Manuel Albares e Inés Sastre?: Iván Redondo cuenta en exclusiva qué le dijo el ministro

¿Fueron pareja José Manuel Albares e Inés Sastre?: Iván Redondo cuenta en exclusiva qué le dijo el ministro

desvelar informes

"Es pegarte un tiro en el pie": Jorge Dezcallar, sobre desvelar informes

Jorge Dezcallar, muy crítico con "la política de apaciguamiento del gobierno" con Marruecos: "Hay que tratarlo con firmeza"
EXDIRECTOR DEL CNI

Jorge Dezcallar, muy crítico con "la política de apaciguamiento del gobierno" con Marruecos: "Hay que tratarlo con firmeza"

"La actuación del Rey es impecable": Antonio Garamendi defiende el papel de Felipe VI en la crisis de Ceuta
En La Mesa

"La actuación del Rey es impecable": Antonio Garamendi defiende el papel de Felipe VI en la crisis de Ceuta

Antonio Garamendi expresa su punto de vista sobre la crisis de Ceuta: "Es un ataque directo a la soberanía"
EN LA MESA

Antonio Garamendi aborda la crisis migratoria de Ceuta: "Es un ataque directo a la soberanía"

Antonio Garamendi ha visitado La Mesa y, una de las primeras cuestiones que ha abordado, ha sido la crisis migratoria en Ceuta.

Inseguridad pepi
Testimonio

Pepi, vecina de Ceuta, transmite la inseguridad que se vive en las calles: "Te puedo enseñar fotos de machetazos"

La mujer que rogó en su día a la Ministra de Defensa que no abandonasen a Ceuta ante la llegada masiva de inmigrantes se ha sentado a hablar en el programa presentado por Cristina Pardo.

Ciencia Marron

El espectáculo visual de Marron con fuego que ha sobrecogido a Bertín Osborne

Esperansa Grasia, Pablo Motos y Bertín Osborne en El Hormiguero

Esperansa Grasia improvisa y prueba una nueva sección en directo: "Si a la gente le gusta, la haré más veces"

Disfruta de la entrevista completa de Bertín Osborne en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa de Bertín Osborne en El Hormiguero

Publicidad