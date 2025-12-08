Ascienden a 4 los muertos por el golpe de mar al sur de Tenerife

Este domingo por la tarde se conocía la noticia de la muerte de al menos tres personas por un golpe de mar en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife, mientras que otra desaparecía. Sin embargo, ha sido este lunes por la mañana cuando se ha confirmado la muerte de una cuarta persona.

Los hechos ocurrieron a eso de las 16:00 horas de la tarde, cuando un fuerte oleaje sorprendía a un grupo de unos 15 bañistas que se encontraban en la piscina natural. Aunque algunos consiguieron salir por su propio pie, otros no tuvieron la misma suerte. El Centro Coordinador de Emergencias recibió el aviso de que varias personas habían caído al agua arrastradas por dicho fenómeno.

Según EFE, primero llegó un helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo. Este pudo rescatar a una persona que salió ilesa y a un hombre que murió. Otras personas, en cambio, pudieron salir de aquella situación.

En total se llegaron a desplazar el Consorcio de Bomberos de Tenerife, Salvamento Marítimo con una embarcación de Salvamar y el Helimer; un helicóptero medicalizado y cinco ambulancias del Servicio de Urgencias canario, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias y un médico de urgencias de Atención primaria, La Policía local y servicios de salvamento de playas con motos acuáticas.

Un ciudadano italiano y un eslovaco, entre los fallecidos

En un principio se confirmaron tres fallecidos, los cuales, se tratan de un hombre de 35 años, una mujer de 55 y otro cuya edad no llegó a ser confirmada. Según recoge el diario 'La Provincia', entre los fallecidos se encuentran al menos dos turistas:un ciudadano italiano y otro eslovaco.

Tal y como informa dicho medio, en un inicio, los cadáveres fueron trasladados hasta el muelle del puerto deportivo de Los Gigantes.

Asimismo, una mujer fue recuperada tras una parada cardiorrespiratoria y trasladada en helicóptero medicalizado hasta el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.

Por su parte, una mujer de 39 años sufrió un traumatismo moderado, siendo trasladada en ambulancia del Servicio de Urgencias Canario hasta el hospital Hospiten Sur. Además, otra mujer también fue atendida en el mismo lugar.

60 personas fallecen por ahogamiento en Canarias

Hasta un total de 60 personas han muerto ahogados en Canarias a lo largo de este año, según informa la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa' y recoge a su vez Europa Press. Este dato supone 7 fallecidos menos que en el mismo periodo de 2024. La media mensual de muertes por esta causa en el archipiélago oscila las cinco personas fallecidas al mes, una menos que la media en 2024 (6 al mes).

Además, cabe mencionar que hubo hasta 220 personas accidentadas en playas y piscinas en Canarias, 46 más que el año pasado. Esto supone un incremento del 26% (174).