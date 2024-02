Preocupación por el hombre desaparecido tras ganar un millón de euros en la lotería: "Seguramente se lo han llevado a la fuerza para quitarle dinero"

La periodista Vanesa Pámpano se desplazaba al municipio cacereño de Hinojal para recabar información del entorno de Vicente, que permanece en paradero desconocido desde el pasado 27 de enero. No hay noticias del hombre, de 79 años, vecino del municipio, cuya desaparición se producía poco después de resultar agraciado con un premio de 1 millón de euros en la lotería.

Las alarmas saltaban debido al estado de la vivienda del hombre que se encontraron los agentes de la policía científica cuando accedieron. Los agentes observaron que los enseres estarían muy desordenados, revueltos, como si se hubiera estado buscando algo. Además la cama estaría sin hacer y una de las cosas, que mas extrañaría, es que el teléfono móvil de Vicente se encontraba en el interior de la casa.

La preocupación en el pueblo, y entre sus allegados especialmente, va en aumento con el paso del tiempo porque muchos en Hinojal y las localidades cercanas sabrían que frecuentemente llevaba cantidades importantes de dinero en la cartera, así como que le habría tocado un gran premio de lotería recientemente.

Varios vecinos del pueblo cuentan que se le está buscando activamente sin escatimar medios. En las labores de búsqueda participan los vecinos, Bomberos y Guardia Civil, empleando embarcaciones, drones y perros adiestrados por todos los alrededores del pueblo, incluidos los medios acuáticos como lagunas, pozos, etc.

Uno de los vecinos afirma que 'Tente', como se le conoce en el pueblo, "no iba a andar por el campo, no le gustaba", mientras que otro asegura que "cuando le tocó la lotería, claro, el tomaba sus precauciones, lo normal, ¿no? Desconfiaba de gente que no conocía, como era lógico".

Al pasar los días y seguir sin pistas, en el pueblo unos piensan que ha podido ocurrirle un accidente, sin embargo otros serían más pesimistas: "Nosotros pensamos que seguramente se lo han llevado a la fuerza, posiblemente para quitarle dinero porque tampoco era una persona que lo llevara con discreción".

Tirsa, hermana de Vicente, explica a Vanesa que cuando empezaron a buscarle, lo que se encuentran "no son cosas normales", y destaca que solía ser muy ordenado y "su habitación estaba sin hacer, el móvil estaba en cima de la mesa, y las dos puertas de la parte de atrás estaban abiertas", y poco después añado "mi hermano no abre a nadie, es muy desconfiado".