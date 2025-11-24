Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Buscan a Ares Miguel, un joven de 20 años desaparecido en Zaragoza

La Policía Nacional y los bomberos amplían el dispositivo para localizar a Ares Miguel Tiziano, de 20 años, desaparecido desde el 20 de noviembre.

La Policía Nacional y los Bomberos de Zaragoza mantienen activo un amplio dispositivo para localizar a Ares Miguel Tiziano, de 20 años, desaparecido en la capital aragonesa el pasado 20 de noviembre de 2025. Desde primera hora de esta mañana, los equipos de emergencia han realizado nuevas batidas en varios tramos de la ribera del río Ebro y del río Gállego, aunque por el momento los resultados han sido negativos.

Las labores de búsqueda se han intensificado en las últimas horas y se están ampliando a más zonas, tanto urbanas como periféricas. Los agentes no descartan ninguna línea de investigación y coordinan el operativo con unidades especializadas y voluntarios.

Las autoridades hacen un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en la localización del joven. Cualquier persona que pueda aportar información o crea haberlo visto debe contactar de inmediato con el 091. La búsqueda continúa sin descanso.

Ares mide 1,65 metros, pesa 60 kilos, tiene el pelo negro y desapareció en Zaragoza el pasado jueves sin que, por ahora, se tenga constancia de su rumbo o circunstancias concretas.

