Las lágrimas de José María después de perder 200 kilos y a punto de ser desahuciado: "Me veo solo y en la calle"

Una vez más José María aparece en Espejo Público, esta vez tras operarse de la obesidad mórbida que padecía y perder 200 kilos, pero lo que tenía que ser una buena noticia es aún una pesadilla que parece que nunca termina.

Hace apenas unos meses no podía salir de su cama, con más de 300 kilos vivía atrapado en su cuerpo. Tras perder peso consiguió, a principio de este año, caminar por su propio pie. Ahora operado y aún en el hospital lo que era su sueño se ha convertido en un calvario.

"Me ha surgido un problema que me está quitando las ganas de todo"

"Estoy contento por la operación, pero me ha surgido un problema bastante serio que me está quitando las ganas de todo", nos cuenta desde la cama del hospital.

Su nuevo temor es no poder volver a su casa cuando le den el alta. "El dueño de la casa me ha mandado un burofax para decirme que tengo dos meses, me echan de la casa, me veo solo en la calle", nos cuenta visiblemente afectado.

José María está desesperado: "Pido ayuda no puedo más, no puedo dormir y estoy recién operado". A pesar de que su antiguo domicilio no está acondicionado para una persona con sus necesidades, su único deseo es volver a su casa y estar en un lugar tranquilo donde recuperarse.

