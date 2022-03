Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer: "Nosotros no presionamos a nadie para que pare ni para que no pare"

Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España) señala que ellos nunca han convocado un paro indefinido de los transportes. Lo que han dicho es que "se tiene que aplicar el real decreto que tienen fuera de control como consecuencia de la guerra en Europa y eso hace que las economías se hayan desestabilizado por completo". Han estado reclamando al Gobierno que se estabilice esa situación para que se pueda prestar el servicio con certidumbre.

Afirma que "toda ayuda seria positiva pero lo que están diciendo es a quién, cuándo cómo y durante cuánto tiempo le va a llegar la ayuda para paliar esta situación que impida que tenga que poner dinero de su bolsillo para mantener la economía familiar". "El que no quiera trabajar por esta situación está en su derecho respetando quien teniendo mejores condiciones quiera arriesgarse y seguir prestando el servicio. No presionamos absolutamente a nadie ni para que pare ni para que no pare".

Villaescusa es consciente de que ha habido ciertos sabotajes y situaciones de presión de quienes han estado en condiciones de seguir prestando el servicio. "Nuestra posición es bastante diferente de la que se puede tener cuando se decide presionar a los demás a que actúen conforme a como uno entiende que es correcto que se debe funcionar".

