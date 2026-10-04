“Lo recuerdo todo”: Berrak se prepara para enfrentarse a Serhat esta noche en El secreto

“Sí, lo recuerdo todo. No me falla la memoria”, responde. Lo primero que quiere saber es si Serhat y sus hijas están allí. El médico le confirma que Hayal e Ilkim han ido a verla todos los días.

“¿De verdad quieren verme?”, pregunta al descubrir que sus hijas siguen esperando fuera. Serhat aún no les ha contado nada y Berrak quiere verlas cuanto antes: “Quiero ver a mis hijas ya mismo. Diles que pasen”. Pero el accidente también despierta las sospechas de los médicos. Consideran que hay motivos para avisar a la policía.

Berrak ha despertado y recuerda perfectamente lo ocurrido. Ahora tiene que enfrentarse a sus hijas mientras intenta evitar que el secreto sobre Kader salga a la luz. Esta noche, nuevo capítulo de El secreto, a las 22:00 horas, en Antena 3. Y ya en atresplayer.