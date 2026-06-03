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El PP y Vox alcanzan un acuerdo de gobierno en Castilla y León

Antena 3 Noticias ha podido confirmar que ya se ha alcanzado el acuerdo de gobierno en Castilla y Léon entre el PP y Vox.

Alfonso Fernández Mañueco

El PP y Vox alcanzan un acuerdo de gobierno en Castilla y León | EFE

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Miriam Vázquez
Publicado:

Nuevo pacto de Gobierno entre PP y Vox, en esta ocasión en Castilla y León, según ha podido saber Antena 3 Noticias. Alfonso Fernández Mañueco reeditará su cargo como presidente de Castilla y León después del acuerdo de Gobierno alcanzado con Vox en el que igual que ocurrió en Extremadura y Aragón se incluye el principio de "prioridad nacional". El acuerdo se hará oficial a partir de las 12:00 horas de este miércoles. A esa hora han sido convocados los medios en el salón principal de las Cortes de Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco, y el líder regional de Vox, Carlos Pollán serán los encargados de rubricar el acuerdo. Génova ya había dado el lunes su aval al contenido del pacto en Castilla y León. El secretario general del PP, Miguel Tellado, y la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela, supervisaron buena parte de las reuniones de trabajo de forma telemática. El documento que ambas partes harán público recogerá las medidas que desarrollarán durante los próximos cuatro años, con sus respectivos plazos. Entre las mismas, también estará el compromiso a no destinar ni un solo euro más a la inmigración irregular. Mañueco y Pollán dedicaron el tramo final de la negociación a las consejerías.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y Léon y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y Léon en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

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