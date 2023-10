Juan, sanitario: "Me agarró del cuello, me golpeó contra la pared y amenazó con un puñetazo"

Juan, enfermero agredido, nos cuenta su versión de los hechos y cómo se habrían desarrollado los acontecimientos durante el transcurso de la agresión que denuncia.

En la denuncia interpuesta por su parte, el sanitario explica la situación que afirma, vivió en el servicio de pediatría. Todo habría ocurrido durante un procedimiento habitual de análisis a un menor de corta edad. Explica que como el paciente se trataba de un bebé, la extracción de sangre puede presentar más complicaciones que en el caso de los adultos.

Según el enfermero, en un primer intento no pudo llevarse a cabo y habrían invitado a la madre, un poco nerviosa, a esperar fuera de la sala para llevar a cabo un segundo intento, a lo que accedió. A continuación en la sala irrumpió de forma agresiva el marido de la señora y padre del paciente, exclamando según sus palabras: "que no sabíamos lo que estábamos haciendo", "que éramos unos inútiles", "que no sabíamos hacer nuestro trabajo", "que avisáramos a otro compañero", etc.

Tras esto Juan, afirma que intentó tranquilizar al progenitor explicándole que lo sucedido era perfectamente normal y le invitó a consultar a pediatras del centro. Aun así el padre habría mantenido su actitud, continuado con descalificaciones y poniendo en duda el trabajo del profesional. En ese momento el enfermero le informó que no iba a realizar un segundo intento para la extracción de sangre debido al nerviosismo que había provocado su actitud.

"No te preocupes, me he quedado con tu cara y te voy a esperar fuera"

"Igual te tengo que dar un bofetón, sal fuera que te voy a dar un bofetón"

Entonces el sujeto amagó con salir de la sala entre amenazas, a lo que Juan le dijo que llamaría a seguridad y se plantearía denunciar las amenazas. Acto seguido, según describe en la denuncia: "El agresor se abalanza sobre el, cogiéndole por el cuello, golpeándole espalda y rodilla, levantando el puño amenazando con darle un puñetazo".

Secuelas físicas y psicológicas

Actualmente el enfermero se encuentra de baja de su trabajo como consecuencia de las secuelas físicas y psicológicas, afirma estar padeciendo ansiedad cuando piensa en realizar su trabajo desde ocurrió la agresión.