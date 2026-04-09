La queja de un autónomo sobre la subida de las bases mínimas de cotización: "Estamos fritos a impuestos. Esto es un hachazo"

Los autónomos están muy molestos por la subida de las bases mínimas de cotización porque les va a tocar pagar bastante más. El propio presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, ha acusado al Gobierno de "mentir". Se calcula que hay 800.000 autónomos societarios en España más 400.000 familiares colaboradores con ingresos de unos 1000 euros al mes. Sin esa congelación de la cuota, según ATA, van a pasar a pagar 1620 euros.

En Espejo Público han recibido la visita de un autónomo en sector energético, Juan Carlos Ruano, que ha hecho las cuentas de su situación particular y la de otro autónomo con base de cotización baja.

"En mi caso empecé de autónomo en 2020, mi base de cotización no llegaba a 1000 euros y me han ido subiendo la base independientemente del nivel de ingresos" explica Ruano. Si ahora paga 422 euros, en la nueva situación pasará a pagar 448 euros al mes. "Esta nueva cuota sube casi 27 euros, aunque pueda parecer poco al año son más de 300 euros" cuenta el autónomo. "Aunque no sea un mazazo muy duro, si sólo nos fijamos en el árbol no vemos el bosque" asegura Ruano, porque cuenta que "estamos fritos a impuestos" y que esto es "un hachazo que va directo al corazón productivo del país".

Grave para los que menos ingresan

La subida es más grave para los que tienen la base más baja, el ingreso más bajo. Porque en el caso de alguien que ingrese 1000 euros al mes, pasará de pagar 315 euros al mes a 448 euros mensuales.

Juan Carlos Ruano considera que esta situación es grave y que es un desagravio más para los autónomos.

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