Última hora de la guerra en Irán en directo: Donald Trump suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán

Donald Trumpha anunciado que suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz. El líder de la Casa Blanca ha finalizado el 'Proyecto Libertad' a petición de Pakistán. Trump se había comprometido a asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para determinar si era posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin rendir más detalles al respecto. El republicano indicó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendrá vigente y que la suspensión de este operativo concreto tiene como objetivo determinar si el acuerdo "puede concretarse y firmarse".

La operación solo había conseguido asegurar el paso de unos pocos barcos en el Estrecho

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.

Además, se han registrado repetidos ataques en la región que han involucrado pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.

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