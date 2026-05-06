Guerra Irán
Última hora de la guerra en Irán en directo: Donald Trump suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que suspende, a petición de Pakistán, el operativo militar 'Proyecto Libertad', que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Sigue en directo toda la información sobre la guerra de Irán.
- EEUU asegura que no necesitará entrar ni por aire ni por tierra a Irán para abrir el estrecho de Ormuz
- Trump asegura que el precio del petróleo bajará después de la guerra y bromea con seguir en el poder muchos años más
- Europa y Canadá se dan cita en Armenia para reforzar su alianza en un escenario cada vez más tenso tras las declaraciones de Trump
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Donald Trumpha anunciado que suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz. El líder de la Casa Blanca ha finalizado el 'Proyecto Libertad' a petición de Pakistán. Trump se había comprometido a asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para determinar si era posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.
Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin rendir más detalles al respecto. El republicano indicó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendrá vigente y que la suspensión de este operativo concreto tiene como objetivo determinar si el acuerdo "puede concretarse y firmarse".
La operación solo había conseguido asegurar el paso de unos pocos barcos en el Estrecho
Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.
Además, se han registrado repetidos ataques en la región que han involucrado pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.
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España ha pedido a la Comisión Europea que active su estatuto de bloqueo para impedir el cumplimiento de las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional por su investigación sobre las acciones de Israel en Gaza, ha publicado este miércoles Pedro Sánchez en su perfil de X.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Irán crea un organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz
Irán ha creado un nuevo organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz: la autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA). Esta coordinará el tránsito de los buques que quieran atravesar Ormuz, según informó la televisión estatal Press TV.
"Los buques deben adaptar sus operaciones a este marco y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho de Ormuz", indicó el canal estatal.
Última hora de la guerra en Irán en directo | El grupo francés CMA CGM confirma el ataque a uno de sus buques en el estrecho de Ormuz
El grupo naviero francés CMA CGM ha informado este miércoles que uno de sus buques, el San Antonio, fue blanco de un ataque mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, resultando en heridas a miembros de la tripulación y daños a la embarcación.
Los tripulantes heridos en el ataque, ocurrido el martes, han sido evacuados y están recibiendo atención médica, ha indicado la compañía.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Irán niega haber atacado a Emiratos Árabes en los últimos dos días
El Gobierno iraní ha negado haber atacado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en los dos últimos días tal y como denunció Abu Dabi, pero al mismo tiempo ha advertido de "peligrosas consecuencias" si el país árabe tomaba medidas contra Irán.
El Ministerio de Asuntos Exteriores "rechaza las acusaciones infundadas de Abu Dabi sobre el lanzamiento de misiles y drones desde Irán hacia los Emiratos Árabes Unidos", ha indicado la cartera en un comunicado publicado a última hora de anoche.
Última hora de la guerra en Irán en directo | China califica de "ilegítima" la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán
El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, calificó de "ilegítimas" las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán durante su reunión con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, en Pekín.
Wang afirmó que Oriente Medio se encuentra en un “punto de inflexión decisivo” y que un alto el fuego integral es “indispensable” para la estabilidad regional.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Australia anuncia un plan de más de 6.000 millones de euros para reforzar reservas de crudo
El Gobierno de Australia ha anunciado un paquete de más de 10.000 millones de dólares australianos (unos 6.000 millones de euros) para reforzar las reservas estratégicas de combustible y fertilizantes del país, en medio de la crisis energética internacional derivada del conflicto en Oriente Medio.
El plan, que busca mejorar la resiliencia energética del país, será incluido en el presupuesto federal de la próxima semana y contempla la creación de una reserva nacional de combustible controlada por el Estado, así como el aumento de las obligaciones mínimas de almacenamiento para refinadoras e importadoras.
"El objetivo es garantizar la soberanía energética de Australia y proteger nuestros intereses nacionales", señaló el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un comunicado difundido por su oficina.
Según el Ejecutivo laborista, el paquete prevé 7.500 millones de dólares australianos (4.400 millones de euros) para crear un mecanismo de apoyo financiero destinado a ampliar la capacidad de suministro y almacenamiento de combustible y fertilizantes.
Última hora de la guerra en Irán en directo | La ministra Roles afirma que España no acepta "lecciones" de Trump
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que España no acepta "lecciones" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que son un "aliado serio, fiable y responsable", y ha apremiado a Europa a "no tener complejos" e invertir en defensa, porque es "invertir en paz".
Así lo ha afirmado Robles en un debate en Barcelona para analizar los conflictos bélicos existentes actualmente, en el marco de la conferencia "En un mundo de incertidumbre en defensa de la paz".
"Desde el orgullo que tenemos, porque España esta firmemente comprometida en la Alianza Atlántica y lo vamos a seguir estando, no podemos aceptar que nadie, ni Trump ni nadie, nos dé lecciones. Estamos comprometidos y creemos en la paz", ha asegurado la ministra.
Última hora de la guerra en Irán en directo | EEUU afirma que la tregua con Irán se mantiene en medio de operación "defensiva" en Ormuz
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha comunicado que la actual tregua con Irán se mantiene durante su operación "defensiva" para asistir en el tránsito de los buques por el estrecho de Ormuz, porque los ataques iraníes no superan el "umbral" que justificaría un reinicio de los combates.
En la primera rueda de prensa desde el inicio la víspera del Proyecto Libertad lanzado por el presidente Donald Trump, Hegseth insistió en que esta es una iniciativa "independiente" y "distinta" de sus ataques anteriores a la república islámica, y posee una "naturaleza defensiva, de alcance focalizado y de duración temporal".
"El alto el fuego no ha concluido", advirtió el jefe del Pentágono, al agregar que esperaba "cierta actividad" al inicio de estas operaciones, que tienen "una única misión: proteger el transporte marítimo comercial inocente de la agresión iraní", agregó.
Estas declaraciones tienen lugar después de que Teherán acusara hoy a Washington de poner en peligro la seguridad en el estrecho al "violar el alto el fuego" con la operación por la que EEUU ha movilizado centenares de aeronaves, destructores y drones para facilitar el paso de los navíos atrapados a raíz del bloqueo iraní a la vía.
Última hora de la guerra en Irán en directo | La aerolínea Latam recorta su previsión de ganancias en 2026 por el alza de los combustibles
La aerolínea Latam, la más grande de Latinoamérica, recortó su previsión de ganancias para 2026, debido al aumento de los combustibles provocado por la guerra en Oriente Medio.
La compañía chilena explicó -en un comunicado- que su previsión de ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, por sus siglas en inglés) para este año se redujo a un rango de entre 3.800 y 4.200 millones de dólares, desde una previsión anterior de entre 4.200 y 4.600 millones de dólares.
"Estas nuevas proyecciones asumen nuevos supuestos de costos de combustible de 170 dólares el barril para el segundo y tercer trimestre y 150 dólares el barril para el cuarto trimestre", indicó Latam.
La aerolínea estimó un impacto de cuarenta millones de dólares en los resultados del primer trimestre, por el alza en el precio del barril del petróleo y gastos adicionales de combustibles de más de setecientos millones de dólares en el segundo trimestre.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Trump suspende el operativo 'Proyecto Libertad'
Donald Trump suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que suspende, a petición de Pakistán, el operativo militar 'Proyecto Libertad', que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.
Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin rendir más detalles al respecto.
El republicano indicó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendrá vigente y que la suspensión de este operativo concreto tiene como objetivo determinar si el acuerdo "puede concretarse y firmarse".
Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.
Última hora de la guerra en Irán en directo | La cifra de muertos en el Líbano asciende a 2.702 desde el inicio de la guerra
La cifra de muertos por los ataques israelíes contra el Líbano, especialmente contra el sur del país, iniciados el pasado 2 de marzo, subió a 2.702, mientras que la de los heridos aumentó a 8.311, informaron este martes fuentes oficiales.
El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, indicó en un escueto comunicado que el "balance total acumulado de la agresión entre el 2 de marzo y el 5 de mayo es el siguiente: 2.702 mártires y 8.311 heridos", de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).
La actualización de esta cifra tiene lugar después de que el departamento contabilizara seis fallecimientos más en las últimas 24 horas.
Última hora de la guerra en Irán en directo | Marco Rubio asegura que se ha terminado la ofensiva contra Irán
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que "terminó" la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero, y se abrió una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.
"La operación 'Furia Épica' terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Añadió que Estados Unidos trabaja ahora en el operativo 'Proyecto Libertad', nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.
Rubio se refirió así a la carta que el presidente, Donald Trump, envió al Congreso estadounidense el 1 de mayo, en la que notificaba que la guerra contra Irán concluyó con la entrada en vigor, el 7 de abril, del alto el fuego.
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