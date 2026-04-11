Manifestantes bloquean la única refinería de petróleo de Irlanda por la subida de precios en el combustible

Este sábado, 11 de abril, varios manifestantes enIrlandahan bloqueado la única refinería de petróleo del país, Whitegate, después de que Simon Harris, ministro de Finanzas, dijera que las protestas por el aumento vertiginoso de los precios del combustible habían creado un "momento económico muy peligroso" para el territorio. Los precios del diésel han subido más de un 20% desde que empezó la guerra en Oriente Medio.

Los participantes de la manifestación se sirvieron de tractores y camiones para bloquear la refinería, dos puertos, una terminal de combustible y varias carreteras de la capital del país (Dublín). Por ello, varias gasolineras se quedaron sin combustible, lo que afectó a varios servicios de emergencia, según informó el Gobierno.

En las imágenes mostradas en la cadena estatal RTE, la Policía ha detenido al menos a un manifestante y ha desplegado equipos diseñados para mover vehículos grandes en la zona afectada. También difundió un vídeo en redes sociales de la manifestación.

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