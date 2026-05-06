Noticias de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

El crucero del hantavirus desembarcará en España, pese a las reservas iniciales Sanidad ha confirmado que ha aceptado la solicitud de la OMS.

El crucero del hantavirus desembarcará en Canarias

Todavía no se sabe el puerto canario en el que atracará el crucero de lujo en el que se han detectado siete casos de hantavirus. Sí se ha informado de que el barco llegará en 3 ó 4 días . Ha sido una petición de la OMS, España se resistió, pero finalmente aceptó. Lo hace en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario. A bordo hay 14 españoles. Sanidad garantiza la seguridad del proceso.

España acoge también al médico del crucero que está grave

También se traslada de urgencia a uno de los contagiados por hantavirus, se trata del médico del crucero. Ha sido evacuado en un avión medicalizadoy su pronóstico es grave. Mientras, los expertos piden calma.

El juicio por el caso mascarillas quedará visto para sentencia

El juicio por el caso mascarillas quedará visto para sentencia. La sesión de hoy es la última y será el de las alegaciones finales y el turno de la última palabra. La Fiscalía mantiene su petición de penas aunque las acusaciones populares, con el PP al frente, rebajan su petición para Aldama a cinco años y dos meses. Eso abriría la puerta a que no entre en prisión.

Trump suspende la operación de escolta a barcos en Ormuz

Trump pone en pausa la liberación de barcos atrapados en Ormuz. Asegura que lo hace una petición de Pakistán y otros países por los pasos dados para conseguir pronto un acuerdo de paz con Irán. Eso sí, mantiene su bloqueo en el estrecho. También pone fin a la operación Furia Épica. Según Trump todo ha sido un tremendo éxito.