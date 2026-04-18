Las aerolíneas advierten de posibles cancelaciones en mayo por falta de combustible tras el bloqueo en Ormuz

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (AITA) estima que para finales de mayo podrían empezar a verse cancelaciones de vuelos en Europa por falta de combustible, tal y como ya está ocurriendo en algunas zonas de Asia. El bloqueo del estrecho de Ormuz está afectando el suministro de queroseno al continente, por lo que han pedido a las autoridades que aseguren "cadenas de suministro alternativas" y que cuenten "con planes bien comunicados y coordinados en caso de que sea necesario el racionamiento".

Por otra parte, Agencia Internacional de la Energía (AIE) también se ha pronunciado, y ha advertido de posibles problemas de suministro en Europa en las próximas semanas por la crisis en Oriente Próximo. La AIE ha advertido de que la situación podría agravarse si persisten las tensiones en el estrecho de Ormuz, lo que obligaría a Bruselas preparar "posibles acciones coordinadas en lo que se refiere al combustible del sector aéreo".

Bruselas no ve riesgo inmediato de cancelaciones

A pesar de estas declaraciones, la Comisión Europea ha descartado que exista un riesgo inmediato de "cancelaciones generalizadas" de vuelos por escasez de combustible.

"No hay indicios de una escasez sistémica de combustible que pueda provocar cancelaciones generalizadas de vuelos. Seguimos la situación muy de cerca, también con la Agencia Internacional de la Energía y el sector", ha señalado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz comunitaria de Transportes y Energía, Anna-Kaisa Itkonen. Ha subrayado que las estimaciones se refieren al conjunto de Europa y no específicamente a la UE, al tiempo que ha insistido en que ello no implica que el bloque vaya a quedarse sin suministro.

Según ha explicado, el queroseno forma parte de un mercado global "con flujo continuo, apoyado en la producción constante, las importaciones y las existencias disponibles", lo que permite absorber las tensiones actuales sin que se produzca un desabastecimiento.

Bruselas ha recordado además que los Estados miembro están obligados a mantener reservas estratégicas equivalentes a 90 días de consumo, que pueden movilizarse en caso necesario, aunque por el momento el mercado se está apoyando principalmente en existencias comerciales.

En paralelo, ha defendido la necesidad de una coordinación constante con los países y la industria para seguir la evolución del mercado y determinar posibles medidas adicionales, al tiempo que ha subrayado que la UE mantiene un seguimiento "muy activo" de la situación.

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