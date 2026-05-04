Europa y Canadá se dan cita en Armenia para reforzar su alianza en un escenario cada vez más tenso tras las declaraciones de Trump

Los líderes europeos, junto a Canadá, se han dado cita este lunes en Armenia en una cumbre cargada de simbolismo. El encuentro se celebra en ese país que busca alejarse de la órbita rusa y que, además, comparte frontera con Irán, en un contexto geopolítico cada vez más tenso. En este encuentro, que se celebra en Ereván, y en la que ha acudido el primer ministro canadiense Mark Carney como invitado, se lleva a cabo en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, que amenaza con retirar parte de sus tropas desplegadas en Europa.

Y es que precisamente estos últimos días Washington anunció que va a llevarse a 5.000 de sus efectivos en Alemania, después de un cruce de declaraciones con el canciller Friedrich Merz, y ha advertido que se está replanteando su presencia militar en todo el continente.

Sánchez se reúne con varios dirigentes

Durante la cita, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión bilateral con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la que ambos han reivindicado la defensa del sistema multilateral y el Derecho Internacional y unas relaciones "fluidas y constructivas" entre ambos países. Sánchez también se ha reunido con el anfitrión, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, con quien ha abordado la importancia de culminar el proceso de paz con Azerbaiyán y seguir reforzando los lazos con la Unión Europea.

Costa: "Es un acontecimiento histórico"

Por su lado, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha sido uno de los líderes que han intervenido durante el inicio de la reunión de la Comunidad Política Europea, que ha cualificado como "histórica" por reunirse por primera vez en el Cáucaso Meridional y porque "sitúa a Armenia en el corazón de Europa, que es precisamente donde le corresponde".

"Es un acontecimiento histórico, pues la cumbre de hoy ha sido posible gracias al acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán", ha opinado el socialista portugués, que ha definido el acuerdo entre ambos países como "un hito de paz en Europa que merece ser celebrado, en un mundo donde la escalada y la guerra parecen dominar".

Gracias a este acuerdo y a la mejora de las relaciones entre Turquía y Armenia, según Costa, "la región ha emprendido un camino transformador" con industrias estratégicas "más interconectadas", generando "confianza" en inversores, creando empleo y uniendo a los países vecinos "mediante la cooperación práctica y el crecimiento compartido".

Metsola defiende a la Eurocámara

Paralelamente, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha defendido el funcionamiento de la Eurocámara tras las acusaciones del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien ha afirmado que la institución "sabotea" su proceso de paz con Armenia al adoptar resoluciones "llenas de insultos y mentiras" sobre Bakú.

Durante la cumbre de la Comunidad Política Europea, Aliyev ha celebrado que "la paz entre Azerbaiyán y Armenia es una realidad", pero ha señalado a la Eurocámara por lo que a su juicio es un intento de "sabotear" el proceso adoptando 14 resoluciones "llenas de insultos y mentiras" sobre su país desde 2021.

Ante estas acusaciones, la presidenta del Parlamento Europeo ha tomado la palabra para responder al mandatario azerí, reconociendo que "las reuniones con cierto grado de desacuerdo son siempre saludables", pero dejando claro que la institución no tiene intención de cambiar su forma de actuar.

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