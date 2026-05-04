Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

CUMBRE ARMENIA

Europa y Canadá se dan cita en Armenia para reforzar su alianza en un escenario cada vez más tenso tras las declaraciones de Trump

Los líderes europeos, junto a Canadá, se han reunido en Ereván en una cumbre marcada por el distanciamiento con Estados Unidos y la búsqueda de una posición común frente a las políticas de Donald Trump.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián

Europa y Canadá se dan cita en Armenia para reforzar su alianza en un escenario cada vez más tenso tras las declaraciones de Trump | MONCLOA

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

Los líderes europeos, junto a Canadá, se han dado cita este lunes en Armenia en una cumbre cargada de simbolismo. El encuentro se celebra en ese país que busca alejarse de la órbita rusa y que, además, comparte frontera con Irán, en un contexto geopolítico cada vez más tenso. En este encuentro, que se celebra en Ereván, y en la que ha acudido el primer ministro canadiense Mark Carney como invitado, se lleva a cabo en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, que amenaza con retirar parte de sus tropas desplegadas en Europa.

Y es que precisamente estos últimos días Washington anunció que va a llevarse a 5.000 de sus efectivos en Alemania, después de un cruce de declaraciones con el canciller Friedrich Merz, y ha advertido que se está replanteando su presencia militar en todo el continente.

Sánchez se reúne con varios dirigentes

Durante la cita, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión bilateral con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la que ambos han reivindicado la defensa del sistema multilateral y el Derecho Internacional y unas relaciones "fluidas y constructivas" entre ambos países. Sánchez también se ha reunido con el anfitrión, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, con quien ha abordado la importancia de culminar el proceso de paz con Azerbaiyán y seguir reforzando los lazos con la Unión Europea.

Costa: "Es un acontecimiento histórico"

Por su lado, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha sido uno de los líderes que han intervenido durante el inicio de la reunión de la Comunidad Política Europea, que ha cualificado como "histórica" por reunirse por primera vez en el Cáucaso Meridional y porque "sitúa a Armenia en el corazón de Europa, que es precisamente donde le corresponde".

"Es un acontecimiento histórico, pues la cumbre de hoy ha sido posible gracias al acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán", ha opinado el socialista portugués, que ha definido el acuerdo entre ambos países como "un hito de paz en Europa que merece ser celebrado, en un mundo donde la escalada y la guerra parecen dominar".

Gracias a este acuerdo y a la mejora de las relaciones entre Turquía y Armenia, según Costa, "la región ha emprendido un camino transformador" con industrias estratégicas "más interconectadas", generando "confianza" en inversores, creando empleo y uniendo a los países vecinos "mediante la cooperación práctica y el crecimiento compartido".

Metsola defiende a la Eurocámara

Paralelamente, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha defendido el funcionamiento de la Eurocámara tras las acusaciones del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien ha afirmado que la institución "sabotea" su proceso de paz con Armenia al adoptar resoluciones "llenas de insultos y mentiras" sobre Bakú.

Durante la cumbre de la Comunidad Política Europea, Aliyev ha celebrado que "la paz entre Azerbaiyán y Armenia es una realidad", pero ha señalado a la Eurocámara por lo que a su juicio es un intento de "sabotear" el proceso adoptando 14 resoluciones "llenas de insultos y mentiras" sobre su país desde 2021.

Ante estas acusaciones, la presidenta del Parlamento Europeo ha tomado la palabra para responder al mandatario azerí, reconociendo que "las reuniones con cierto grado de desacuerdo son siempre saludables", pero dejando claro que la institución no tiene intención de cambiar su forma de actuar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un tribunal israelí extiende hasta el martes la detención de los activistas de la Flotilla

Un tribunal israelí extiende hasta el martes la detención del activista español y su compañero brasileño

Publicidad

Mundo

Trump

Trump amenaza a Irán con "borrarlo de la faz de la Tierra" si ataca a los barcos militares de EEUU en Ormuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián

Europa y Canadá se dan cita en Armenia para reforzar su alianza en un escenario cada vez más tenso tras las declaraciones de Trump

Momentos después del atropello en Leipzig

Al menos dos muertos y una veintena de heridos tras un atropello en una zona peatonal de Leipzig, Alemania

El director general de la Organización Mundial de la Salud
Cabo Verde

14 españoles en el crucero en el que han muerto tres personas por un posible brote de hantavirus

Madeleine McCann
Madeleine McCann

Los familiares de Madeleine McCann se reúnen para conmemorar el 19º aniversario de su desaparición

Salim Malla a su llegada al aeropuerto de Bilbao.
FLOTILLA

Un integrante de la Global Sumud Flotilla denuncia la violencia sufrida durante la retención: "Hicieron lo que quisieron con nosotros"

El profesor vitoriano Salim Malla, uno de los integrantes de la Global Sumud Flotilla, denuncia la violencia recibida por parte de Israel en la intercepción sufrida la semana pasada.

¿El Kremlin en jaque? Putin blinda su seguridad ante el temor de un asesinato o intento de golpe de Estado
Rusia

¿El Kremlin en jaque? Putin blinda su seguridad ante el temor de un asesinato o intento de golpe de Estado

La paranoia, alimentada por una serie de asesinatos selectivos de generales y la creciente disidencia interna, ha transformado el palacio presidencial en un búnker digital y físico donde nadie, ni siquiera el círculo más íntimo, está libre de sospecha.

Las princesas de Holanda, Amalia y Alexia

Detenido por planear matar con dos hachas a las princesas Amalia y Alexia: hablaba de "baños de sangre" en una nota

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez continúa esta mañana su viaje a Armenia, después de un fallo en el avión que lo hará llegar tarde

Alerta por la muerte de tres personas por hantaviruS

Alerta por la muerte de tres personas por hantavirus, en un crucero con destino Canarias

Publicidad