Rotura vía

Adif detecta una rotura en la vía del AVE Barcelona - Madrid y reduce la velocidad a 80 km/h

La rotura detectada por Adif en Espluga de Francolí obliga a limitar la velocidad.

Adif vuelve a reducir la velocidad m&aacute;xima a 160 km/h en la l&iacute;nea Madrid-Barcelona tras quejas de maquinistas

Desde la semana pasada, en varios puntos del corredor de alta velocidad Barcelona–Madrid se ha reducido la velocidad debido a diferentes incidencias ferroviarias que han afectado al servicio. Adif ha detectado una rotura en una de las vías a la altura de Espluga de Francolí, Tarragona, lo que ha obligado a limitar la circulación de los trenes a 80 kilómetros por hora en ese tramo.

Fuentes del Ministerio de Transportes han confirmado que esta medida es temporal y no compromete la seguridad de los trenes.

La incidencia fue notificada anoche por un maquinista lo que llevó a movilizar de forma inmediata a los equipos de mantenimiento de Adif. Estos revisaron las instalaciones y realizaron las primeras reparaciones del carril afectado, mientras la circulación permanece reducida hasta que concluyan los trabajos.

Además, Adif mantiene otras restricciones de velocidad en algunos tramos de la misma línea, así como en la conexión de alta velocidad entre Madrid y Valencia.

La nueva incidencia se suma a otras reducciones de velocidad aplicadas en las últimas jornadas y agrava los retrasos que sufren los trenes AVE e Iryo, cuyo trayecto entre Barcelona y Madrid puede alargarse durante varias horas.

El jueves, la velocidad máxima del AVE Madrid-Barcelona había vuelto a los 300 kilómetros por hora en casi todo el recorrido, salvo en seis puntos concretos donde se mantenía limitada a 230 km/h. En la línea Madrid-Valencia, seguían reducciones de hasta 160 km/h en algunos tramos.

Tras el accidente de Gelida, se redujo la velocidad a 160 km/h, pero al día siguiente cambió y más tarde se volvió a aplicar temporalmente. Según explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, Adif recibió al menos trece avisos de un solo maquinista sobre el estado de la vía Madrid-Barcelona, el mismo que el día anterior había emitido 21 de los 25 avisos registrados.

