Choque de trenes en Adamuz

La 'sensación' de la que hablan varios pasajeros del Iryo que podría tener la clave de las causas del accidente de tren

Varios pasajeros del tren Iryio que descarriló tras el impacto con el Alvia hablan de una sensación en los bajos del vagón en el momento del accidente. Analizamos las posibles causas del siniestro que deja ya al menos 45 muertos.

Tragedia ferroviaria.

Laura Simón
Varios pasajeros del vagón 5 del Iryo dirección Madrid que descarriló tras el impacto del Alvia en Adamuz (Córdoba) han dicho que notaron un fuerte golpe en los bajos del tren antes de salirse de la vía. Es una sensación que citan en su testimonio varios pasajeros de los coches 6, 7 y 8 del Iryo descarrilado en el accidente que deja ya al menos 145 víctimas mortales. En el coche 5 hasta 3 testigos que viajaban en ese vagón contaron que antes de que los coches traseros descarrilaran sintieron un gran impacto en los bajos traseros. Un impacto que provocó que el tren se empezara a mover de lado a lado

La pregunta es ¿a qué se debe ese fuerte golpe que se notó en los bajos del vagón 5 antes del descarrilamiento? Varios trenes que pasaron horas antes por esa vía presentaban muescas en las ruedas, lo que indica que había algo anómalo en la infraestructura. Los 5 primeros vagones tienen las mismas marcas o muescas que el tren siniestrado y tras el accidente apareció una brecha importante en la vía pero no se sabe si fue causa o consecuencia del impacto.

Otra posible causa de esa sensación de impacto en los bajos del tren es el bogie delantero del coche 6, que salió despedido a un arroyo. La duda es si esta pieza pudo golpear o no los bajos o el impacto vino del propio rail.

"Parece claro que no ha habido negligencia ni descuido"

Salvador Galve, presidente de la comisión del ferrocarril del consejo general de ingenieros industriales cree que en este accidente hay que distinguir las responsabilidades políticas de las profesionales y técnicas. "Parece claro que no ha habido negligencia ni descuido. Hay una interacción entre elementos metálicos que produce la salida de la vía del tren Iryo con un elemento de acero que tiene una discontinuidad que son los tramos de soldadura".

La otra interacción que se produce, explica, es con una rueda metálica que sometida a alta velocidad tiene un riesgo.

Cree que para que no volvamos a ver un accidente de estas características es importante minimizar el riesgo. Califica como razonables las recientes medidas de disminución de velocidad en algunos tramos del AVE. "Es una medida razonable. Aumentando la velocidad aumentan los desgastes proporcionales. Hay que minimizar el riesgo y garantizar al usuario que es un sistema totalmente garantizado porque ha pasado las revisiones, pero los defectos de material o elementos como el factor humano pueden ser posibles".

Pide respeto para la comisión de investigación de esta accidente y dejar trabajar a los profesionales técnicos que "son los que firman las autorizaciones de puesta en marcha y son los que deben sostener el sistema de ferrocarril".

Los rostros de la tragedia en Adamuz.

El cabo de la Guardia Civil que auxilió a las víctimas de los trenes de Adamuz: "Les pedía que no miraran a la izquierda para que no vieran"

